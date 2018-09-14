«Не хотите создавать семьи — готовьтесь к тому, что вас не будет». О чем говорили на Всемирном конгрессе семей в Кишиневе
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В Кишиневе 14 сентября открылся Всемирный конгресс семей, организованный под патронатом президента Игоря Додона. Начался форум с мини-спектакля с участием младенца и призыва бороться с «аморальной пропагандой против семьи». А завершился — дискуссиями, в которых членов ЛГБТ-сообщества называли «половыми извращенцами», а аборты сравнивали с Холокостом. О том, как прошел первый день конгресса — в репортаже корреспондента NM Ольги Гнатковой. «Хороший друг» Всемирный конгресс семей ежегодно проводит в разных странах одноименная американская ассоциация и Международная организация по вопросам семьи (IOF). В прошлом году такое мероприятие прошло в Будапеште, в позапрошлом — в Тбилиси.
Выбор Молдовы как места проведения очередного конгресса у многих вызвал вопросы. Задолго до самого мероприятия его называли частью предвыборной кампании президента Игоря Додона и пропрезидентской Партии социалистов. Даты проведения конгресса были назначены еще до того, как парламентские выборы перенесли на февраль. Президент не скрывал, что сам предложил принять конгресс в Кишиневе.
В беседе с NM это подтвердил и глава Всемирного конгресса семей Брайн Браун. «Было две причины. Молдова — перекресток между Западом и Востоком, а президент Додон — [наш] хороший друг», — пояснил Браун. По его словам, они познакомились на аналогичном конгрессе в Тбилиси в 2016 году, когда Додон еще не был президентом. Привезти мероприятие в Кишинев он предложил тогда же.
«У нас нет задачи прийти в большие и сильные страны. Наша задача — собрать вместе людей, поддерживающих семейные ценности, в том месте, где мы можем сделать больше хорошего», — сказал Браун.
Фото: Максим Андреев, NewsMaker
Он заверил, что это решение никак не связано с предстоящими в Молдове выборами. И заметил, что за это конгресс критиковали и в Венгрии. В 2017 году защитники семьи собрались там под патронатом премьер-министра Виктора Орбана. «Если бы мы не проводили конгрессы в предвыборный период, мы бы вообще их не проводили. Всегда где-то проходят выборы. Нам то же самое говорили в Венгрии, а выборы там были аж через год», — с недоумением отметил Браун.
С ним отчасти не согласен вице-спикер молдавского парламента, глава Народной европейской группы депутатов Валериу Гилецки. Он был единственным представителем парламентского большинства, пришедшим на конференцию. Гилецки сказал NM, что всегда поддерживал институт семьи и поэтому решил прийти, несмотря на то, что с Додоном они «по политическим принципам с разных сторон баррикад».
«Тем не менее есть вещи, которые нас объединяют. […] Я допускаю, что господин Додон может это использовать, [как часть предвыборной кампании], но даже тот факт, что я здесь, не позволяет монополизировать эту тему», — сказал Гилецки.
Одна из организаторов конгресса в Венгрии Эдит Фривальски в разговоре с NM заметила, что именно маленькие страны «могут стать семенами, из которых вырастут большие деревья». Она считает, что в таких странах сильнее сохраняется чувство национальной идентичности и верность традициям.
Она, как и Браун, опровергла любую связь конгресса с выборами в Венгрии и Молдове. Но оговорилась, что в Венгрии конгресс стал «месседжем, что семья важна для правительства».
«Объявить вне закона» На торжественное открытие конгресса во Дворце Республики собралось не более 600 человек, хотя организаторы рассчитывали на 2 тыс. участников. Не было там и одних из самых ожидаемых гостей. Патриарх Кирилл и митрополит Владимир отправили на форум своих представителей, так как сами в это время участвуют в чрезвычайном заседании Синода в Москве.
Тем не менее на конгресс съехались представители нескольких десятков стран. В основном представители различных конфессий и общественных организаций, так или иначе связанных с церковью и религиозными объединениями.
Фото: Ольга Гнаткова
Началось мероприятие со спектакля. На сцене молодые люди танцевали с триколором на фоне фотографии детей и неба, а к ним через весь зал медленно подходила семейная пара с младенцем на руках. Когда по белой дорожке родители дошли до танцующих, они подняли над головами свою маленькую дочь. Зал зааплодировал. Отец еще несколько минут махал ребенком перед зрителями.
Фото: Ольга Гнаткова
После этого слово предоставили президенту Додону. Он заявил, что институт семьи сегодня постепенно разрушается — из-за абортов, миграции и антисемейной идеологии. В Молдове, по словам президента, особое значение имеет экономическая ситуация — люди уезжают за границу, оставляя дома детей, а молодые семьи не торопятся обзаводиться потомством.
Додон признал, что необходимы социальные инициативы, которые помогли бы материально поддержать семьи. Но начал с другого обещания. «Чтобы противостоять разрушению института брака, надо изменить отношение к традиционной семье. Дети должны расти в семьях, а семья — это исключительно союз мужчины и женщины, отца и матери. Семья — это важный социальный институт. Христиане называют семью маленькой церковью. К сожалению, сейчас институт семьи уничтожается: растет число разводов, абортов», — подчеркнул глава государства, добавив, что планирует объявить 2019 год «Годом семьи».
В связи с этим Додон призвал всех бороться с «аморальной пропагандой против семьи», которую, по его мнению, продвигают ЛГБТ-сообщества. «Пропаганда против семьи вредит нашим ценностям и морали. Организация фестивалей сексуальных меньшинств способствует распространению аморального поведения. Их нужно жестко осудить и объявить вне закона», — заявил Додон.
Фото: Максим Андреев, NewsMaker
Через несколько часов после этого заявления кишиневский центр Genderdoc-M, который занимается поддержкой и защитой прав ЛГБТ-сообщества, обвинил Додона в призывах к ненависти и дискриминации. Правозащитники напомнили, что свобода собраний гарантируется Конституцией, и президент, являясь ее гарантом, призвал ее нарушить.
За выступлением Додона последовала видео-презентация, которая должна была рассказать о Молдове, а рассказала о ее президенте. На большом экране мелькали кадры с Фестивалей семьи, которые проводились под патронатом Додона, марш в защиту семьи, в котором принимали участие президент, его жена и дети. «Семья — начало всех начал», — убеждал с экрана Додон.
«Благословлена президентом» Выступления других участников конгресса в целом повторяли главные две мысли президента: семья — это муж, жена и ребенок, а ЛГБТ-сообщества и идеология либерализма — источники дурного влияния на детей и общество. Глава конгресса Брайн Браун, перечисляя угрозы, с которыми сталкивается сегодня семья, не преминул напомнить о том, как повезло Молдове. «Молдова благословлена президентом, который готов стоять за правду, несмотря на все риски», — заявил Браун и вместе с залом зааплодировал Додону.
Участники конгресса из России, в свою очередь, не упускали возможности похвалить своего президента. Депутат российской Госдумы Светлана Журова убеждала всех, что «главное — это счастье», а оно может быть только в семейных ценностях. И добавила, что в прошлом году президент России Владимир Путин объявил в стране десятилетие детства. «И он всегда делает акцент на детях и семье. И это важно, что наш президент, как и ваш президент, со своим народом», — заявила Журова.
Фото: Максим Андреев, NewsMaker
Ее аналогию поддержал глава Международного фонда единства православных народов Валерий Алексеев. Он заявил, что только умеренно консервативные политики, а именно президенты России, Греции и Молдовы, продвигают правильные ценности. По его мнению, эти лидеры противостоят либералам, которые «предлагают суррогаты семьи», такие как однополые браки.
Член Совета Федерации России Елена Мизулина уверена, что такие «антисемейные, античеловеческие ценности уничтожают личную свободу» человека и лишают его счастья. «Вы когда-нибудь видели счастливую женщину, сделавшую аборт?», — спросила Мизулина. Она уверена, что личная свобода есть только в традиционной семье, а у распространителей нетрадиционных ценностей никогда «нет горящих глаз», потому что они озабочены тем, кто бы им родил ребенка.
Некоторые из выступающих пытались продолжить позитивную повестку и предложить, как еще можно защитить традиционные семьи. Грузинский бизнесмен Леван Васадзе, выступавший организатором и спонсором конгресса в Тбилиси, призвал спасать «культуру семьи» активными действиями. Одним из способов может стать, по его мнению, деурбанизация. По словам Васадзе, в городских квартирах у мужчин и женщин одни и те же функции — «встать, дойти до холодильника, взять оттуда что-то и уставиться в телефон». «А если нет разницы, почему бы тогда мужчине не носить каблуки?», — сыронизировал Васадзе.
Фото: Максим Андреев, NewsMaker
Он уверен, что в сельской местности можно восстановить разные обязанности мужчин и женщин, и снова заводить много детей. В городской квартире, по его словам, ребенок уменьшает пространство для жизни, а в деревне он помогает его осваивать и расширять.
Кроме того, Васадзе уверен, что «акцент на индивидууме в современных Конституциях — это нонсенс» либерализма. «Я — не индивидуум, я — часть», — заявил бизнесмен. По такому принципу, считает он, должны быть построены и Конституции: говорить о правах семей и об обязанностях по отношению к ним. Либерализм он ставил в один ряд с фашизмом и коммунизмом.
Герцог Анжуйской Луи Альфонсо де Бурбон из Испании предложил свой способ охраны семьи. Сравнив королевскую семью, естественную и социальную, он заявил, что традиционную модель семьи нужно внести в список охраняемого нематериального наследия ЮНЕСКО.
Луи Альфонсо в программе конгресса был записан как «принц Луи де Бурбон». Подобный титул за Луи признают только легитимисты: они считают, что он законный наследник французского трона. С этим не согласны ни испанские, ни французские власти.
«Культура смерти» Умеренные выступления на открытии конгресса приобрели более жесткий характер во время дискуссий в залах отеля Radisson Blue.
Гостей к тому времени стало заметно меньше. Мероприятие из-за проблем со здоровьем после аварии покинул и президент Додон. Зато для участия в панельных дискуссиях подоспела группа молодых людей в белых рубашках. На вопрос корреспондента NM, кто они, один из них ответил, что все они члены «Молодой гвардии», молодежного отделения Партии социалистов. Возможность выбрать интересующую их тему панельных дискуссий «гвардейцам» не дали: координатор тут же распределил их по залам в зависимости от района: Чеканы — вы туда, Ботаника — в соседний».
Обсуждение методов домашнего обучения для детей из верующих семей проходило относительно спокойно. Участники делились своим опытом создания пособий для домашнего обучения. Представитель патриарха, протоиерей Дмитрий Смирнов напоминал о том, что главное — это духовное образование и любовь, потому что «человеку тяжело жить среди сволочей».
Фото: Ольга Гнаткова
Более активные обсуждения шли на панели под названием «Противники семьи международные сети подрывают значение семьи и веры». «Сетями» оказались международные фонды и организации, которые «спонсируют» продвижение равных прав на брак — Open Society (Фонд Сороса), Oak Foundation, Мельбурнский университет и многие другие. Один из докладов назывался «Сорос и культура смерти». Его автор, исследователь из Белграда Миса Джукович уверен, что за спиной у Джорджа Сороса стоят многочисленные корпорации и банки. «Они хотят создать человека, который будет путешествовать, ни к чему не будет привязан, и с ним можно будет делать все, что захочешь», — заявил Джукович. Его доклад заканчивался простой формулой: «Сорос = культура смерти для европейцев и европейских наций». При этом на вопрос одного из правозащитников о педофилии в католической церкви автор доклада посоветовал обратиться напрямую в церковь.
Не стеснялись в выражениях участники дискуссии «Гендерная идеология — последняя атака на значение слова “семья" и правовые проблемы, которые она порождает». Вашингтонский исследователь Петер Спригг в своем докладе развенчивал мифы о трансгендерных людях. По его словам, люди зря думают, что их ум более прав, чем тело, с которым они родились. И приводил данные о том, что у трансгендеров больше шансов покончить жизнь самоубийством, чем у других людей.
Фото: Максим Андреев, NewsMaker
С докладом выступил и один из соавторов закона о запрете пропаганды гомосексуализма в Санкт-Петербурге (потом был принят в России на федеральном уровне. — NM) Андрей Цыганов. Он заявил, что «гомосексуализм — это вид психического расстройства» и тут же добавил, что главный миф относительно ЛГБТ-сообщества — что его дискриминируют и обижают. «Пока об этом не говорят, их и нет. А как начинают говорить, появляются эти пациенты психиатрических клиник», — объяснял Цыганов.
Он похвастался тем, как местным властям в Санкт-Петербурге удается бороться с «фестивалями кино для половых извращенцев», и насколько полезна в этом деле возможность называть «иностранными агентами» организации, которые финансово поддерживают из-за рубежа. По его словам, в Петербурге такое клеймо получили уже две организации, занимавшиеся правами сексуальных меньшинств. Цыганов обвинил Запад в том, что он поддерживает деньгами «попытки легитимизировать непотребства и пропаганду педерастии».
К таким же активным действиям призвала собравшихся и председатель российской общественной организации АРКС Ольга Леткова. «Нам пытаются навязать секспросвет и толерантность, но нам удается этому противостоять», — поделилась Леткова.
В соседнем зале в это время участникам дискуссии раздали буклеты, в которых аборты сравнивались с Холокостом. А докладчик предлагал сравнить внутриутробные снимки двух детей на экране и задаться вопросом, кто из них был зачат во время изнасилования.
В беседе с NM один из участников конгресса, лидер российского движения «Сорок сороков» Андрей Кормухин поделился, что основная проблема сегодня в том, что права человека ставятся превыше прав семьи («Сорок сороков» — общественное движение, объединяющее православных людей, выступает против абортов, устраивало «молитвенные стояния» против фильма «Матильда» и поставляло гуманитарную помощь Донбассу).
«Во главу угла ставится человек, а Господь нас создал для того, чтобы мы создавали семью. Человек чувствовал себя неспокойно до тех пор, пока Господь не создал ему Еву […] Счастье человека не может быть вне союза мужчины и женщины», — заверил Кормухин, добавив, что основная заповедь, данная человеку — «плодитесь и размножайтесь».
На вопрос, как должны себя чувствовать те, кто выбрал работу, а не семью, или кто не может иметь детей, Кормухин ответил: «Народы исчезают с карт. Амазонки вот, мы только по легендам можем помнить об этом. Такие народы уходят, и на их место приходят народы, которые ценят семью. Не хотите создавать семьи — готовьтесь к тому, что вас не будет. Европа сейчас это переживает, и мы это видим». Источник