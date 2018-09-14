Олег Хоржан: Судьи взяли на себя функции обвинения
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14 сентября в Верховном суде ПМР продолжилось политически мотивированное судилище над оппозиционным депутатом Верховного Совета ПМР Олегом Хоржаном. В ходе непродолжительного заседания суда Олег Олегович и его адвокат успели лишь озвучить два своих ходатайства. Лидер приднестровских коммунистов ходатайствовал об отводе действующего состава суда, аргументировав это вопиющей предвзятостью судей, демонстрируемой ими в ходе судебного разбирательства.
В частности, Олег Хоржан обратил внимание на случаи, когда судьи беззастенчиво подыгрывали наводящими вопросами запутавшимся в своих показаниях «потерпевшим» и свидетелям обвинения. Он указал на давление, которое оказывают судьи на свидетелей, показания которых не укладываются в сфабрикованную версию обвинения. Свидетели, которые прямо указывают на невиновность Хоржана и вовсе подвергаются со стороны судей насмешкам и издевательствам. Аналогичное отношение судей испытывает на себе адвокат Олега Олеговича. Общественному защитнику Олега Хоржана председательствующий и вовсе угрожал «стрельбой конвоя без предупреждения».
На протяжении трех месяцев игнорируется законное право обвиняемого на переписку, совершение платных телефонных звонков и свидание с родственниками. Суд проигнорировал уже более пятидесяти обращений Олега Хоржана по этому поводу.
По совокупности изложенных аргументов Олег Олегович подчеркнул, что судьи фактически взяли на себя функции обвинения. В этой связи он потребовал отвода действующего состава суда и привлечения граждан Черного, Пеньковского и Богданова к административной ответственности за действия, порочащие честь и авторитет судебной ветви власти.
Посовещавшись, судьи отклонили представленное ходатайство с традиционной формулировкой «за необоснованностью».
После этого адвокат Олега Хоржана выступила с ходатайством об отводе конкретного судьи – Богданова, за то, что тот на предыдущем заседании суда, поправ все мыслимые процессуальные нормы и представления о судейской этике, высказался в духе якобы уже доказанной вины Олега Олеговича в инкриминируемом ему преступлении.
Однако, несмотря на явное и осознанное нарушение Богдановым норм Конституции ПМР и уголовно-процессуального кодекса, остальные судьи, посовещавшись уже вдвоем, отклонили и это ходатайство. В один из моментов председательствующий судья Черный даже по-отечески приобнял загрустившего к тому времени Богданова, недвусмысленно продемонстрировав ему и присутствующим, что судейская корпоративная солидарность в этом сфабрикованном властью уголовном разбирательстве крепка как никогда. Источник