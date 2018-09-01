Не буду про его «художественность». Расскажу первые 15 минут фильма, по сути… Сюжет: гитлеровский концентрационный лагерь, подъезжает поезд из Парижа, из вполне комфортабельных вагонов выходят евреи, семьями, с детьми. Прилично одетые господа и дамы, с чемоданами, на дамах – золотишко, украшения. Звучит музыка (играет лагерный струнный квартет – играют евреи), из громкоговорителей раздаётся «Добро пожаловать в Собибор»! Разговоры между приехавшими евреями: немцы же нам ничего плохого не сделают, у них – порядок, немцы свои обещания держат…
Далее приехавшим парижским евреям предлагают сдать свои чемоданы. Принимают по «квитанции». Типа – после «проверки» получите всё в целости и сохранности. Разговоры между приехавшими евреями: немцы нам ничего плохого не сделают, у них – порядок, немцы свои обещания держат…
Далее приехавших спрашивают: есть ли среди вас швеи, сапожники и ювелиры? Несколько человек отзываются – их отводят в сторону. Остальных – разделяют: мужчины – налево, женщины – направо. Дескать, сейчас для вас будет организован душ – помыться с дорожки… Потом мы ваши семьи снова соединим... Радостные разговоры между приехавшими евреями: ну, наконец-то, а то 2 дня в дороге без душа это – ужасно… Немцы же нам ничего плохого не сделают, у них – порядок, немцы свои обещания держат…
А потом голых евреев группами заводят в «душ», где вместо воды включается газ. Тут они уже удивились... Газовая камера, да…
А потом, их соседи по парижскому эшелону -- швеи, сапожники и ювелиры, перебирают и сортируют вещи тех, кого «помыли в душе». Особенно много работы ювелирам – оценить каждое колечко, цепочку, кулончик, парижский «завоз» был не бедный…
Это всё уже – имущество Рейха. У немцев – порядок! Они свои обещания держат!..
***
Я – не кинокритик. Оценивать художественные смыслы этого кино не возьмусь. Но основной смысл: как может случиться так, что люди САМИ идут, как скот на бойню, – могу оценить.
Потому что с тех пор ничего не изменилось. Две недели назад наши, латвийские, те, у кого «порядок, кто свои обещания держит» упаковали в тюрьму доктора наук, моего друга, 64-летнего Сашу Гапоненко, публициста, правозащитника. Упаковали за то, что он имел дерзость выступать за русский язык в Латвии. Каков, понимаете, подлец!
Два часа назад напали на трамвайной остановке на моего друга журналиста, 59-летнего Володю Линдермана. Повалили на землю (даже латыши, стоявшие на этой остановке, закричали про 37-й год…). Сейчас у него дома идёт обыск. Потом его поволокут в «дом скорби» – центральный офис Полиции безопасности. И тоже за что? А он имел дерзость выступить в защиту русского языка в Латвии.
Я знаю еще троих женщин, которых потянули на допросы в Полицию безопасности Латвийской Республики – именно за то, что они осмелились выступить в защиту русского языка в стране, где установлен «порядок». Одна из них – бывший депутат Европарламента Татьяна Жданок.
Так и я сам уже пять месяцев нахожусь под следствием у той же конторы, которая за «порядок». У меня – подписка о невыезде, у меня изъяли все мои компьютеры и архивы. Не отдают. И конца-краю этому не видно... За что? А за то же. Я в Латвии – русский. Это как в Рейхе – еврей. Я не вписываюсь в их «порядок».
***
Поймите, я вовсе не жалуюсь. Глупо жаловаться, что осенью идёт дождь, а зимой – снег. Надо покупать зонтик и тёплые ботинки. И жить в соответствии с обстоятельствами...
Но что меня волнует: ЭТО сейчас происходит рядом с вами, люди. Они уже делают почти всё, что хотят. Впрочем, пока ещё осторожно, поглядывают: а как вы среагируете? Что? Никак? Тогда – прём дальше! Упакуем по шконкам ваших журналистов-публицистов-правозащитников, остальных – напугаем, а некоторых, особо послушных, – купим за миску баланды, чтобы потом было кому сортировать ВАШИ вещи, люди…
Читаю русские комменты в Сети. Масса таких: «а не надо было выпендриваться», «сидел бы потише – не имел бы проблем», «тебе что, больше всех надо?»…
Но я же ещё и наполовину латыш по крови. Я читаю и латышские комменты. А там… Там бесовские пляски. Там всенародная радость, что наконец-то за этих русских взялись по-настоящему. Каждый второй комментатор готов взять в руки «шмайсер» и лично расстрелять меня, Гапоненко, Жданок и Линдермана. А каждый первый будет этому аплодировать…
Те, кто до сих пор верит, что «немцы же нам ничего плохого не сделают, у них – порядок, немцы свои обещания держат», посмотрите «Собибор».