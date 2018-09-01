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Звезда «Нашей Russia» стал бездомным

Звезда «Нашей Russia» стал бездомным
Валерий Магдьяш, который хорошо знаком зрителям по роли Джамшута в «Нашей Russia», стал бездомным, а также лишился миллионов и документов.

История началась с того, что Валерий продал свою однокомнатную квартиру, а вырученные деньги и другие сбережения хотел потратить на покупку «двушки». Магдьяш отправился в банк, чтобы положить средства на сохранение, однако по пути на него напали. Мужчину жестоко избили, ударили по голове железной трубой, отобрали документы и сумку с деньгами.
Актер пробыл некоторое время в больнице, а возвращаться ему было некуда. Так звезда из «Нашей Russia» стал бомжом, сообщает сайт KP.RU. Магдьяш поехал в Кавминводы. Там он пробыл некоторое время на вокзале, где охранники и полицейские приносили ему еду и чай.
Помогла в этой ситуации актеру приезжая женщина. Она прибыла в Минеральные Воды на несколько дней, заметила на вокзале Валерия Магдьяша и сфотографировала его. Снимок она отправила друзьям в Москву, а уже те узнали в бездомном знаменитость.
Женщина пригласила актера к себе домой, в Анапу. Там она его приютила, а он сделал для нее небольшой ремонт в качестве благодарности.
Как отмечают СМИ, молчаливый Джамшут и в реальной жизни оказался немногословным: Магдьяш не сказал никому о своей беде, привыкнув рассчитывать только на себя. Сообщается, что сейчас актер находится в Минводах — там он открыл детскую студию актерского мастерства. Но Магдьяш по-прежнему мечтает вернуться в Москву, снова начать играть. Однако он пока не знает, как это можно осуществить.

Валерий Магдьяш родился в семье милиционера. Жил в Вадул-луй-Водэ. Отец, Александр Степанович Магдьяш, служил начальником милиции в Новых Аненах, Чимишлии, Кагуле. Мать, Александра Васильевна, работала бухгалтером. С детства Валерий отличался артистизмом, по рекомендации школьного учителя музыки участвовал во всесоюзном фестивале, где сыграл Василия Тёркина. После этого был замечен ассистентом режиссёра Эмиля Лотяну и получил предложение попробовать себя в кино, однако тогда не смог сделать этого из-за несогласия матери.

В фильмографии Валерия Магдьяша более 20 ролей, но слава к нему пришла после роли Джамшута в сериале «Наша Раша». Она в буквальном смысле перевернула его жизнь.
  • Сегодня, 06:11
  • DTV
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