Dnestr.TV

 
0

Оптимизма все меньше...

Оптимизма все меньше...
ИНДЕКС ПРОМЫШЛЕННОГО ОПТИМИЗМА В ПМР СНИЗИЛСЯ, НО ОСТАЛСЯ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫМ
Индекс промышленного оптимизма (ИПО), который рассчитывается Приднестровским республиканским банком на основе данных опроса, проводимого среди директоров ведущих промышленных предприятий ПМР, по итогам первого полугодия 2018 года несколько снизился – с 21 до 15 процентных пунктов.

Как показало исследование ПРБ, руководители местной промышленности сегодня опасаются мировой геополитической нестабильности, торговых и санкционных войн между ведущими экономическими игроками и, как следствие, возможного снижения спроса на свою продукцию.

Центробанк Приднестровья измеряет уровень ИПО один раз в шесть месяцев. В мониторинге традиционно участвуют более 40 крупнейших предприятий индустрии.

В то же время опрошенные руководители в целом позитивно оценивают общеэкономическую ситуацию в республике и вокруг нее. Более четверти из них полагают, что до конца года она может еще улучшиться, хоть и незначительно.

При этом ровно половина директоров ожидает до конца 2018 года улучшений также в финансовом положении своего предприятия.

17,4% респондентов прогнозируют, что трудовой коллектив их предприятия в ближайшие месяцы может расшириться. Почти треть руководителей приднестровской промышленности при этом планирует повысить заработную плату своим работникам.

Отметим, что, согласно исследованиям ПРБ, в 2016 году индекс промышленного оптимизма в ПМР находился в зоне отрицательных значений. Однако уже по итогам первого полугодия 2017 года он пересек нулевую отметку и достиг 16 процентных пунктов.
Источник
  • Сегодня, 06:30
  • DTV
  • Просмотров: 3
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Верховный суд продолжает рассматривать уголовное дело в ...
  • Как проходила выдача первых нейтральных номеров: расска ...
  • Репрессии продолжаются
  • Резонанс от Бендер до Рыбницы: Эй орденоносцы, может ва ...
  • Ехали мы, ехали...
  • У села Дубова...
  • В Бендерах открыли городской стадион, а "Тигина" преп ...
  • Судебный процесс забуксовал
  • Геннадий Чорба: Так за что награды?
  • «За ухо и на солнышко» - Правительство «взялось» за ин ...

    • Moldova+

  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Верховный суд продолжает рассматривать уголовное дело в ...
  • Как проходила выдача первых нейтральных номеров: расска ...
  • Репрессии продолжаются
  • Резонанс от Бендер до Рыбницы: Эй орденоносцы, может ва ...
  • Ехали мы, ехали...
  • У села Дубова...
  • В Бендерах открыли городской стадион, а "Тигина" преп ...
  • Судебный процесс забуксовал
  • Геннадий Чорба: Так за что награды?
  • «За ухо и на солнышко» - Правительство «взялось» за ин ...
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна