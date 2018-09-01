ИНДЕКС ПРОМЫШЛЕННОГО ОПТИМИЗМА В ПМР СНИЗИЛСЯ, НО ОСТАЛСЯ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫМ Индекс промышленного оптимизма (ИПО), который рассчитывается Приднестровским республиканским банком на основе данных опроса, проводимого среди директоров ведущих промышленных предприятий ПМР, по итогам первого полугодия 2018 года несколько снизился – с 21 до 15 процентных пунктов.
Как показало исследование ПРБ, руководители местной промышленности сегодня опасаются мировой геополитической нестабильности, торговых и санкционных войн между ведущими экономическими игроками и, как следствие, возможного снижения спроса на свою продукцию.
Центробанк Приднестровья измеряет уровень ИПО один раз в шесть месяцев. В мониторинге традиционно участвуют более 40 крупнейших предприятий индустрии.
В то же время опрошенные руководители в целом позитивно оценивают общеэкономическую ситуацию в республике и вокруг нее. Более четверти из них полагают, что до конца года она может еще улучшиться, хоть и незначительно.
При этом ровно половина директоров ожидает до конца 2018 года улучшений также в финансовом положении своего предприятия.
17,4% респондентов прогнозируют, что трудовой коллектив их предприятия в ближайшие месяцы может расшириться. Почти треть руководителей приднестровской промышленности при этом планирует повысить заработную плату своим работникам.
Отметим, что, согласно исследованиям ПРБ, в 2016 году индекс промышленного оптимизма в ПМР находился в зоне отрицательных значений. Однако уже по итогам первого полугодия 2017 года он пересек нулевую отметку и достиг 16 процентных пунктов. Источник