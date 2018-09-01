Президент Молдовы Игорь Додон сообщает на своей странице в Фэйсбуке: "Принял делегацию из Российской Федерации во главе с членом Совета Федерации Еленой Мизулиной. Во встрече также принял участие президент Международного фонда единства православных народов Валерий Алексеев, генеральный директор Фонда Святителя Василия Великого Елена Мильская и посол РФ в нашей стране Олег Васнецов.
Выразили общее мнение о важности проходящего в эти дни Всемирного конгресса семей, в котором активнейшее участие принимают российские гости. В этом контексте я выразил признательность Российской Федерации за поддержку наших инициатив на высоком уровне.
В продолжение беседы провели широкий обмен мнениями по двусторонним молдо-российским отношениям, а также по вопросам внутренней и внешней политики Республики Молдова".