C 24 августа по 4 сентября 2018 года в болгарском городе Кранево проходило первенство мира по русским 64-клеточным шашкам.

В молдавской сборной было 8 воспитанников бендерской СДЮШОР №4, которых тренируют ведущие тренеры республики – Моня Норель, Николай Губа, Белана Сигал.

Отлично выступила Кристина Заруба: она получила две золотые медали за победу в классических шашках и в быстрых шашках, а также бронзовую медаль в блице, который еще называют молниеносными шашками. В классической программе завоевал серебряную медаль Максим Долапчи.

Итоговый результат молдавской сборной в командном зачете – третье место. Впереди в итоговой классификации оказались сборные России и Белоруссии.



По итогам набора очков в личный рейтинг Анне Шляховской и Максиму Долапчи было присвоено звание «Мастер спорта» Международной федерации шашек, а Кристине Зарубе присвоено звание «Международный мастер».