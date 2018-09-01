На очередном заседании постоянной депутатской комиссии по экономическому развитию и созданию условий повышения деловой активности и инвестиционной привлекательности, бюджету, внебюджетным фондам, торговле и правам потребителей Бендерского горсовета народных депутатов было рассмотрено 17 вопросов.

Основное внимание депутатов комиссии было направлено на блок вопросов, связанных информацией государственной администрации г. Бендеры об исполнении бюджета и специальных бюджетных счетов и фондов за I полугодие 2018 года, об исполнении Программы расходования денежных средств Фондов экономического и социального развития по итогам 2017 года и первого полугодия 2018 года.



В повестке дня заседания комиссии рассматривался вопрос видеонаблюдения в городе в рамках программы «Безопасный город». Как сообщил Александр Стенгач, начальник информационно-аналитического отдела УВД г. Бендеры, в городе установлено 38 камер видеонаблюдения, благодаря которым удалось раскрыть многие преступления. В ближайших планах – закупка и установка новых камер. Например, сейчас идет подключение камеры видеонаблюдения на сложном перекрестке в микрорайоне Ленинский. По мнению депутатов комиссии, камеры видеонаблюдения нужно устанавливать не только в центральной части города, но и в микрорайонах. И привлекать к ответственности не только автовладельцев за нарушение скоростного режима, но и пешеходов за нарушение правил дорожного движения. Правда, как это сделать толком никто не знает.



В селе Меренешты Слободзейского района расположены три оздоровительных лагеря – Фрегат, Мечта и Юность. Два из которых давно не функционируют. Но, несмотря на это, Бендеры платят налог на пользование землей республиканского значения лесного фонда. В связи с этим депутаты комиссии решили подготовить обращение в Верховный Совет ПМР о возможности освобождения от уплаты этого налога.



По материалам Бендерского горсовета

