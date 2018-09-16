

За годы бесконечных «демократических» реформ Молдавия видела всякое и разное. И, казалось, уже нет такого скандала, который мог бы удивить и потрясти воображение. Тем не менее произошедший на прошлой неделе инцидент, в результате которого в аварию попал кортеж президента Игоря Додона, опрокинул все представления о допустимом и дозволенном. Показал всем, что никаких сдерживающих скреп и тормозов в обществе нет.



Как только поступило известие о случившемся, сторонники правых партий в СМИ и социальных сетях стали выражать сожаление, что катастрофа обошлась без жертв (вместе с президентом в перевернувшемся автомобиле находились его мать и сын). На вялые призывы соблюдать элементарные правила приличия следовал убийственный в своей прагматичности ответ: «Неважно, каким образом будет уничтожен твой враг…» Не отказали себе в удовольствии от души позубоскалить над бедой даже известные персоны, как, например, бывший председатель Конституционного суда Александр Тэнасе.



По этому поводу бывший вице-премьер правительства Республики Молдова (РМ) Александр Муравский написал на своей странице в Facebook: «…Множество этих комментов лишний раз показывает, в какой мерзкой атмосфере варится молдавское общество. И, к еще большему сожалению, эта атмосфера подогревается и теми, кто по своему образованию, положению и роли в обществе должны демонстрировать умение проявлять сдержанность и сочувствие даже к противникам в трудные для них минуты». После первой волны откликов уже члены и сторонники Партии социалистов стали утверждать, что это не просто обычное дорожное происшествие, а не что иное, как покушение на главу государства и лидера (неформального. – «НГ-дипкурьер») их партии.



На самом деле качество дорожной сети в стране таково, что рано или поздно нечто подобное должно было произойти. Дороги в Молдавии узкие, многие не ремонтировались еще с советских времен. За прошедшее десятилетие европейские «партнеры по развитию» отстегнули на реконструкцию дорожной сети РМ более миллиарда евро. Но, как водится, эти средства были так филигранно «освоены» чиновниками, что увидеть их в виде современных трасс и автобанов практически невозможно, если не считать отдельные и редкие исключения.



Кадры видеорегистратора свидетельствуют: столкновение грузовика с автомобилем президента РМ один к одному напоминает автокатастрофу, в которой в октябре 1980 года погиб первый секретарь ЦК Компартии Белоруссии Петр Машеров. Если отбросить конспирологию, то подоплека проста: на трассе водители монотонно и неторопливо двигающихся грузовиков и микроавтобусов часто не соблюдают дистанцию. Когда впереди идущий автомобиль резко замедляет ход, возникает нештатная ситуация, в которой водитель следующей за ним машины непроизвольно пытается избежать столкновения, вывернув руль влево (тем более что он не видит, из-за чего его коллега тормозит).



Если бы кортеж президента двигался медленнее, то, возможно, всем хватило бы времени избежать столкновения. Однако во всем мире считается, что кортеж охраняемых лиц должен передвигаться с высокой скоростью как раз из соображений безопасности. В данном случае, вероятнее всего, речь идет о трагическом стечении целого ряда обстоятельств, которые обычно и приводят к катастрофам. Начальник Службы государственной охраны Анатолий Голя исключил версию покушения, ссылаясь на ряд доводов (водитель грузовика, спровоцировавшего столкновение, – обычный работяга с птицефабрики, ехал привычным маршрутом и т.д.). Тем не менее лица из окружения Игоря Додона на версии покушения настаивают. Во всем этом деле более всего удивляет ожесточенность людей, вызвавшихся комментировать инцидент. Автор не собирается впадать в морализаторство (сам грешен, как и большинство людей). Но ранее в политической жизни Молдавии соблюдались определенный политес и правила игры. Преобладало стремление сохранить репутацию, опасение попасть в разряд нерукопожатных. Сейчас ничего этого нет и в помине. Исчезло с момента прихода к власти в 2009 году прозападной коалиции. Именно при ней стало возможно все: безудержная коррупция, расхищение государственной казны, отношение к министерствам и различным ведомствам как к собственной кормушке. Именно в этот период парламентское большинство стало формироваться не по итогам свободных выборов, а в результате торга, где депутаты переходили из фракцию во фракцию за определенное вознаграждение.



Всем все известно, но это обстоятельство ничуть не мешает подобным субъектам учить людей жизни с экранов телевизоров и вести светский образ жизни. Разумеется, нечто подобное бывало и раньше. Однако масштабы не идут ни в какое сравнение. Тогда – стеснялись и старались лишний раз не напоминать о себе. Сейчас все делается откровенно, с огоньком и вызовом. С таким политическим классом правящей группировке выгодно иметь дело. Всегда можно обо всем договориться. Раньше дельцов от политики на порог не пускали. Сейчас они правят государством и сумели понизить до своего уровня и политический класс, и все общество.



Одичанию людей способствует и массовое закрытие построенных в годы советской «оккупации» домов культуры, кинотеатров, детских музыкальных и спортивных школ, вместо которых появляются торговые центры и автозаправки, по числу которых на 1000 жителей Молдавия, вероятно, занимает первое место в мире. Инцидент с аварией как лакмусовая бумажка выявил глубокое неблагополучие, в котором пребывает страна. Рядом с крайним ожесточением соседствуют разочарование и отсутствие каких-либо надежд на лучшее. В 90-е годы надеялись на демократию и свободный рынок, о чудодейственном эффекте которых так много говорили всевозможные «прорабы» перестройки. В нулевые – на Партию коммунистов, которая обещала вернуться к принципам социальной справедливости. После ее отстранения от власти в 2009 году надеялись на европейскую интеграцию. Многие ожидали, что осчастливленная Европа возьмет Молдавию на полное содержание и осыплет долларовым дождем.



Сегодня никто ни на что уже не надеется. Обещания политиков воспринимаются как пустой звук. Единственное желание, которое охватывает все больше и больше людей, – уехать из страны надолго, а по возможности – навсегда. Темпы эмиграции в последнее время многократно превысили все прежние показатели. Видимо, скоро данные о численности населения в Молдавии станут государственной тайной, как в странах Прибалтики. Все это радует только унионистов (сторонников объединения Молдавии с Румынией. – «НГ-дипкурьер»), которые давно твердят, что Республика Молдова – это искусственное, неудавшееся и никому не нужное государство.



Устраивает все происходящее и тех, кто находится у власти. Они рассчитывают «проскочить» через парламентские выборы, которые назначены на 24 февраля 2019 года, и снова остаться у руля государства. Вот только цена этого «успеха» может оказаться несоизмеримой с издержками. Молдавия много лет балансирует на грани социального взрыва. Никто не знает, какое следующее событие приведет к тому, что ожесточение людей выплеснется из социальных сетей и СМИ на улицу.



Игорь Додон остается самым рейтинговым политиком, поэтому неудивительно, что не все коллеги желают ему успеха. Фото с сайта www.presedinte.md