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«Объединение» через референдум в Румынии решили навязать Молдове унионисты

«Объединение» через референдум в Румынии решили навязать Молдове унионисты
Не найдя поддержки в Молдове, унионисты решили внести курс на так называемое «объединение», а фактически лишение нашей страны независимости, в Конституцию Румынии.

Унионистские организации «Честь, Достоинство и Родина» (ODIP), Блок национального единства (BUN) и Tinerii Moldovei потребовали внести в преамбулу Конституции Румынии цель объединения с Молдовой. Они уже получили положительный отзыв законодательной комиссии румынского парламента и планируют собрать миллион подписей в поддержку этой инициативы в Молдове и Румынии.

- Этот миллион подписей используем для организации референдума в Румынии. У него будет одна цель: внести в Конституцию объединение с Республикой Молдова в качестве государственного проекта, - заявил глава Tinerii Moldovei Виталие Присэкару.

Собрать необходимые для организации референдума по этому вопросу миллион подписей унионисты планируют до до 1 декабря. По их утверждению, сейчас уже собрано 200 тысяч подписей.

По словам Присакару, люди в Молдове понимают, что «униря - это единственное спасение». Внесение унири в Конституцию обяжет румынских политиков работать на объединение.

- С момента внесения такой цели в преамбулу румынской Конституции, кто бы ни пришел к власти в Румынии, он будет обязан следовать этой цели, реализуя самые разные проекты, - отметил глава BUN Ион Лященко.

В рамках празднования столетнего юбилея объединения унионисты намерены организовать 23 сентября автопробег по Кишиневу и пригородам с участием 100 машин, чтобы «доставить «Огонь объединения» в каждый населенный пункт страны», сообщает newsmaker.md.

  • Сегодня, 05:39
  • DTV
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