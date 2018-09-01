С такой инициативой выступил депутат Верховного Совета Виталий Калин. А сподвигли его на законодательную активность …обращения граждан, у которых, цитирую законопроект, «в результате их индивидуальной предпринимательской деятельности саккумулировалось определенное количество строительного инструмента», который они хотят и могут сдавать в аренду на основании патента, извлекать прибыль, но им не разрешают налоговые органы, поскольку такой вид деятельности, как сдача в аренду строительных инструментов, не прописан в нашем законодательстве.
Калин предлагает прописать и ссылается на СНиПы, разработанные еще Госстроем СССР, в которых приводится перечень того самого строительного инструмента. К нему относятся ручные машины, строительно-отделочные машины, вибраторы, ручной строительно-монтажный, слесарный, контрольно-измерительный инструмент, приспособления, применяемые на строительной площадке. Со времен Союза, правда, на строительных площадках появилось столько новых строительных «прибамбасов», что Госстрою и не снилось, но главное ведь не это, главное – помочь предпринимателям, дать м возможность зарабатывать, а заодно и бюджету, в который будут «капать денежки» от патентов.