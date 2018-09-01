Каким он должен быть, что в нем должно содержаться будет прописано в Положении о Туристском паспорте административно-территориальной единицы Приднестровской Молдавской Республики.



Правительство подготовило соответствующее постановление, в котором раздало «указания» - главам госадминистраций необходимо в месячный срок создать и утвердить рабочие группы по формированию Туристских паспортов, а в четырехмесячный срок уже сформировать их и информировать об этом минэкономразвития.



В туристском паспорте должны быть указаны туристические «прелести и возможности» района, города, которые могут быть интересны потенциальным гостям нашего края. Естественно, паспорт должен ежегодно обновляться. Надеемся, наша жизнь так улучшится, что нам будет что обновлять, что в туристских паспортах и в реале будут появляться новые туристически привлекательные объекты и не только туристически привлекательные.



