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Всем по паспорту: правительство настаивает, чтобы у каждого района, города был свой туристский паспорт

Всем по паспорту: правительство настаивает, чтобы у каждого района, города был свой туристский паспорт
Каким он должен быть, что в нем должно содержаться будет прописано в Положении о Туристском паспорте административно-территориальной единицы Приднестровской Молдавской Республики.

Правительство подготовило соответствующее постановление, в котором раздало «указания» - главам госадминистраций необходимо в месячный срок создать и утвердить рабочие группы по формированию Туристских паспортов, а в четырехмесячный срок уже сформировать их и информировать об этом минэкономразвития.

В туристском паспорте должны быть указаны туристические «прелести и возможности» района, города, которые могут быть интересны потенциальным гостям нашего края. Естественно, паспорт должен ежегодно обновляться. Надеемся, наша жизнь так улучшится, что нам будет что обновлять, что в туристских паспортах и в реале будут появляться новые туристически привлекательные объекты и не только туристически привлекательные.

  • Сегодня, 06:45
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