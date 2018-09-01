Dnestr.TV

 
0

Ошибочка вышла, но ее быстро исправили

Ошибочка вышла, но ее быстро исправили
Днестр-ТВ уже писал о том, с какой царской щедростью власть раздает «блага» судейским работникам в виде высокой заработной платы, на которую – о, чудо – деньги в тощем бюджете находятся. С 1 августа судейское сообщество уже стало получать новую, повышенную, радующую глаз и кошелек зарплату.
Но на прошлой неделе председатель ВС Александр Щерба вновь вышел с законодательной инициативой, опять касающейся зарплат судейских работников, но не всех, а некоторых категорий работников Арбитражного суда, в частности заместителя председателя, а также секретаря пленума Арбитражного суда.
При повышении всем судейским зарплаты их «обидели» и «забыли», не подняв соответствующий РУ МЗП.

Произошедшее досадное недоразумение назвали технической ошибкой и поспешили исправить: размер должностного оклада зампреда Арбитражного суда вырастает с 850 до 935 РУ МЗП (с 1июля, напомним, РУ МЗП для начисления заработной платы равен 7,8 руб.), секретаря пленума – с 770 до 810 РУ МЗП. Зарплату им пересчитают с 1 августа – они ж невиноваты в той технической ошибке…

А вообще сколько зарабатывают судьи, можно посмотреть по приложению к закону «О статусе судей».

Приложение
к Конституционному закону
Приднестровской Молдавской Республики
«О внесении изменений и дополнения
в Конституционный закон
Приднестровской Молдавской Республики
«О статусе судей
в Приднестровской Молдавской Республике»

Приложение
к Конституционному закону
Приднестровской Молдавской Республики
«О статусе судей
в Приднестровской Молдавской Республике»

Ошибочка вышла, но ее быстро исправили
Ошибочка вышла, но ее быстро исправили
Ошибочка вышла, но ее быстро исправили
Ошибочка вышла, но ее быстро исправили
Ошибочка вышла, но ее быстро исправили
Ошибочка вышла, но ее быстро исправили
Ошибочка вышла, но ее быстро исправили




  • Сегодня, 06:54
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Как проходила выдача первых нейтральных номеров: расска ...
  • Репрессии продолжаются
  • Резонанс от Бендер до Рыбницы: Эй орденоносцы, может ва ...
  • Ехали мы, ехали...
  • В Бендерах открыли городской стадион, а "Тигина" преп ...
  • У села Дубова...
  • Судебный процесс забуксовал
  • Геннадий Чорба: Так за что награды?
  • «За ухо и на солнышко» - Правительство «взялось» за ин ...
  • Депутат отличился - no comment

    • Moldova+

  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Как проходила выдача первых нейтральных номеров: расска ...
  • Репрессии продолжаются
  • Резонанс от Бендер до Рыбницы: Эй орденоносцы, может ва ...
  • Ехали мы, ехали...
  • В Бендерах открыли городской стадион, а "Тигина" преп ...
  • У села Дубова...
  • Судебный процесс забуксовал
  • Геннадий Чорба: Так за что награды?
  • «За ухо и на солнышко» - Правительство «взялось» за ин ...
  • Депутат отличился - no comment
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна