Днестр-ТВ уже писал о том, с какой царской щедростью власть раздает «блага» судейским работникам в виде высокой заработной платы, на которую – о, чудо – деньги в тощем бюджете находятся. С 1 августа судейское сообщество уже стало получать новую, повышенную, радующую глаз и кошелек зарплату.

Но на прошлой неделе председатель ВС Александр Щерба вновь вышел с законодательной инициативой, опять касающейся зарплат судейских работников, но не всех, а некоторых категорий работников Арбитражного суда, в частности заместителя председателя, а также секретаря пленума Арбитражного суда.

При повышении всем судейским зарплаты их «обидели» и «забыли», не подняв соответствующий РУ МЗП.



Произошедшее досадное недоразумение назвали технической ошибкой и поспешили исправить: размер должностного оклада зампреда Арбитражного суда вырастает с 850 до 935 РУ МЗП (с 1июля, напомним, РУ МЗП для начисления заработной платы равен 7,8 руб.), секретаря пленума – с 770 до 810 РУ МЗП. Зарплату им пересчитают с 1 августа – они ж невиноваты в той технической ошибке…



А вообще сколько зарабатывают судьи, можно посмотреть по приложению к закону «О статусе судей».

Приложение

к Конституционному закону

Приднестровской Молдавской Республики

«О внесении изменений и дополнения

в Конституционный закон

Приднестровской Молдавской Республики

«О статусе судей

в Приднестровской Молдавской Республике»



Приложение

к Конституционному закону

Приднестровской Молдавской Республики

«О статусе судей

в Приднестровской Молдавской Республике»