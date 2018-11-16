Самый точный прогноз синоптиков на зиму-2019 в Молдове: Аномальное тепло впервые за 25 зим — дожди на Новый год, но не исключены холодные сюрпризы

Метеорологи из соседних стран рассказали, что предсказание суровой зимы в Молдове — всего лишь очередная «пугалка» для слабонервных.



Чуть более двух недель остается до календарной зимы, а нашему народу после аномально теплой осени уже хочется холодов. Как иначе объяснить тот факт, что молдавские СМИ синхронно стали обещать, что в самое ближайшее время ударят морозы — и не будет им ни конца ни края, вплоть до марта.



Мы не стали гадать на кофейной гуще, а обратились к синоптикам из Украины и Румынии (наши такого длительного прогноза не делают). В итоге, самое удивительное, что «самая холодная зима в Молдове» на поверку оказалась выдумкой журналистов, мечтающих о сибирских холодах в нашей южной республике. Скорее всего, средняя температура за три месяца будет плюсовой.



Декабрь.

Первый зимний месяц будет неожиданно умеренным по погоде. Вы будете смеяться, но вторая половина ноября 2018 года будет гораздо холоднее — до минус 10−15 градусов мороза со снегом (будут сказываться последствия арктического циклона, который в ближайшее время накроет большую часть Украины и южную часть нашей страны).



Ну, а декабрь в целом будет относительно теплым — средняя температура воздуха будет составлять от 0 до 3−5 градусов тепла: такого в наших местах не было уже 25 лет!



Январь.

Конечно, всех интересует, какая погода будет в новогоднюю ночь. Порадовать вас, уважаемые читатели, нечем: румынские синоптики прогнозируют, что на востоке их исторической родины будет теплынь до плюс 7 градусов и дожди — а это ведь практически Молдова. Нам, в принципе, такое не впервой, но на фоне «пугалок» о самой холодной зиме за всю историю человечества такой прогноз звучит как очень хорошая новость — все выживут.



Сам же второй зимний месяц будет таким же теплым и бесснежным, как и год назад. Нет, конечно, кратковременные морозы (причем до минус 20 градусов ночью!) и снежок возможны, но всего на пару суток за 31 день.



Февраль.

Удивительно, но зима не отыграется и в феврале. Мокрый снег будет сменяться дождями, а воздух будет прогреваться, в среднем, до 5 градусов тепла днем и до пары градусов мороза — ночью. В общем, как говорится, на дорогах возможна гололедица.



Такого щадящего последнего месяца зимы в Молдове тоже не было пару десятилетий.



Итого.

В общем, ожидается теплая и дождливая зима. С одной стороны, радоваться особо нечему — хочется в снежки хоть разок поиграть и половить снежинки, падающие с неба. Но, видимо, не в Молдове придется это делать.