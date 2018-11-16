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"Её просто колотит": близкие о состоянии Софии Ротару

"Её просто колотит": близкие о состоянии Софии Ротару
София Ротару перенесла микроинсульты, сообщает портал Дни.ру. Недавно певица всерьез напугала фанатов и журналистов: она потеряла сознание прямо во время выступления, а очнувшись, никого не узнавала. Близкие рассказали о том, как она себя чувствует.
Сестра звезды Аурика успокоила общественность, сообщив, что с артисткой все в порядке.
"У нее был гипертонический криз. Сейчас уже все хорошо", – коротко сказала коллега певицы.

Информацию об улучшении состояния Софии Ротару подтвердил и ее директор Сергей Лавров. Однако он отметил, что Ротару не стала тщательнее следить за здоровьем даже после произошедшего.

"Её просто колотит": близкие о состоянии Софии Ротару

"Она перед каждым концертом волнуется, словно начинающая артистка. Ее просто колотит от страха, она чуть ли не в обморок падает. Представляете, 45 лет на сцене, а переживает как школьница. Все это, безусловно, отражается на здоровье. София Михайловна в панике начинает мерить давление, которое оказывается повышенным. Она тут же принимает лекарства, чтобы его сбить", – цитирует близкого к Ротару человека сайт "Комсомольская правда".

Как и многие артисты, София Ротару предпочитала лишний раз не обращаться за врачебной помощью.
"Стало плохо – отлежалась и побежала дальше. А потом выяснилось, что она перенесла на ногах микроинсульты. Поэтому сейчас боится больших переездов и туров", – пояснил Лавров.

К слову, издание со ссылкой на других промоутеров отмечает, что после болезни гонорар Софии Ротару за корпоратив вырос с 50 тысяч евро до 100 тысяч. При этом артистка не сидит без дела. На днях Ротару отработала в Алма-Ате. "За этот месяц в Казахстане у Ротару было уже три корпоратива. А вот в гастрольный тур она пока ехать не хочет, хотя предложений много", – отметил Лавров.
  • 16-11-2018, 06:42
  • DTV
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