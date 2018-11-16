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Опрос: Игорь Додон и ПСРМ – безоговорочные лидеры народного доверия

Опрос: Игорь Додон и ПСРМ – безоговорочные лидеры народного доверия
Глава Молдовы остаётся бесспорным лидером народного доверия и в разы превосходит по этому показателю своих ближайших конкурентов.

Согласно итогам исследования, президенту страны доверяют большинство определившихся опрошенных – 27%. Игорь Додон в два раза превосходит по этому показателю своих ближайших конкурентов Андрея Нэстасе и Майю Санду, у которых 14% и 13% соответственно. В то же время у премьер-министра Павла Филипа 6% народного доверия, то есть, почти в 5 раз меньше, чем у президента. Аналогичный показатель у лидера ДПМ Владимира Плахотнюка. Спикеру парламента Андриану Канду доверяют почти в 14 раз меньше граждан – всего 2%, передает aif.md

Исследование также показало, что подпадающее число граждан – 47% – положительно оценивают деятельность молдавского президента. Это первое место рейтинга. В тройку лидеров по этому показателю вошла и председатель ПСРМ Зинаида Гречаный, у которой 39%.

ПСРМ уверенно побеждает на выборах
Согласно исследованию, если бы в это воскресенье в Молдове прошли выборы в парламент страны, победу на них одержала бы Партия социалистов, набрав 32%. Ещё три партии – Демократическая, партии «Действие и солидарность» и «Достоинство и правда» набрали бы по 12% каждая. Остальные формирования не преодолели бы избирательный порог.

Исследование также показало, что Партия социалистов является самой активной партией страны. 50% опрошенных видели активистов ПСРМ работающими в своих населенных пунктах. Это первое место рейтинга активности политформирований страны.

За Россию и против НАТО
Опрос показал, что 40% граждан считают Россию главным экономическим партнером Молдовы. В то же время 32% полагают, что Россия должна стать главным политическим партнером нашей страны. У Европейского союза по этим показателям меньше процентов – 37% и 29% соответственно.

Кроме того, если бы в Молдове прошёл референдум по вопросу вступления в НАТО, большинство опрошенных – 35% – проголосовали бы против. 23% за, ещё 23% не стали бы голосовать, а 19% не приняли бы участие в плебисците.

Опрос проводился Международным республиканским институтом (США) в период с 11 сентября по 16 октября. В исследовании приняли участие 1503 человека. Максимальная погрешность составляет +/-2,5%
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  • 16-11-2018, 14:23
  • DTV
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