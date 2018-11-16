Как сообщает издание east-fruit.com, молдавские яблоки стали абсолютными лидерами на российском «яблочном» рынке в этом году.
Более четверти от общего количества импорта в Россию яблок (около 28%) составила молдавская продукция, пользующаяся очень высокой популярностью среди покупателей. В этом году Молдова экспортировала в Россию 166 000 яблок, это на 42% больше,чем за этот же период 2017 года. Объемы фактически удвоились.
Это стало возможным благодаря личной договоренности молдавского президента Игоря Додона и российского лидера Владимира Путина.
Прогнозируется рост экспорта яблок в Россию и в дальнейшем. Так, начиная с 1 января 2019 года будут отменены таможенные пошлины для ряда категорий молдавской продукции, что также стало возможным благодаря договоренности лидеров двух стран.