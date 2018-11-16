Правительство разработало законодательную инициативу, главными «фигурантами» которой являются спортсмены. Особенности их работы, регулирования трудовых отношений с работодателем и физкультурно-спортивными организациями легли в основу поправок, предлагаемых для принятия в Трудовой кодекс.
Автор законодательной инициативы отмечает, что вопрос регулирования трудовой деятельности спортсменов имеет свои особенности и требует отдельного подхода – посему законопроектом предлагается расширить перечень обязательных условий, включаемых в трудовой договор спортсмена, по сравнению с общими требованиями, а также прописать обязательность предварительных или периодических медицинских осмотров для определения пригодности спортсмена.
Немаловажным аспектом законопроекта является прекращение трудового договора со спортсменом, которое является одной из наиболее сложной и чувствительной проблем в сфере профессионального спорта. В Госслужбе по спорту отмечают, что в отношении спортсменов она стоит намного острее, чем в отношении работников иных сфер деятельности.
Работодатель, понятное дело, не заинтересован в расставании со спортсменом, в которого было вложено немало сил, времени, нервов, а главное, средств. Правительство, которое отличается большой степенью рациональности (видимо, сказывается прежний опыт работы многих его представителей в коммерческих структурах), учло сей «денежный факт», прониклось треволнениями работодателей по этому поводу, и в предложенных поправках в ТК прописало обязанность спортсмена возместить работодателю денежную выплату в случае расторжения трудового договора по его инициативе. Правда, при этом оговорилось, что для спорта должны быть предусмотрены особые уважительные причины, освобождающие спортсмена от обязанности возмещать вложенные в него средства. Но что это за «особые причины», в законопроекте не оговаривается – их «установка» отводится самому спортсмену и работодателю, его воспитавшему. В трудовом договоре, заключаемом между ними, они должны быть отражены обязательно, в зависимости от вида спорта с учетом его характерных особенностей. Трудовым договором также должен быть определен и размер денежной выплаты. На мой, возможно, субъективный взгляд, правительство, выведя эту чувствительную «денежно-расставательную» проблему за рамки Трудового кодекса, четко не прописав в нем «особых условий» и «денежных вилок», не ограничив фантазии и аппетиты работодателя (а что если работодатель оценит свой труд по «взращиванию» спортсмена в миллион долларов?) и отдав ее на «откуп» трудовому договору, ставит спортсмена в рабско-зависимое положение от работодателя. Мы ли не знаем, как он (работодатель) может быть «убедителен» и капризен – подписывай, а не нравится, до свидания, тем более, что сегодня во многих организациях работодателями практикуется подписание с работниками срочных трудовых договоров. Возможно, в «отдельной» спортивной отрасли трудовые отношения строятся на гуманистической, взаимовыгодной основе, но, думается, идеалистические настроения из спорта «ушли» очень давно и сегодня он более чем подвержен коммерциализации. А, значит, в нем, как в любой другой сфере, не сильно привержены принципу «человек человеку друг». Увы, селяви…
Но вернемся к «спортивному» законопроекту – в соответствии с ним, спортсмен, решивший по собственной инициативе «завязать» со спортом, обязан предупредить работодателя о своем решении в срок не позднее чем за 1 месяц, за исключением случаев, когда трудовой договор заключен на срок менее 4-х месяцев.
Что касается общих оснований прекращения трудового договора со спортсменом, то, помимо ранее действовавших (например, несоблюдение спортивного режима) добавились еще несколько, видимо, навеянные недавними событиями, сотрясавшими спортивный мир. Это нарушение спортсменом антидопинговых правил (таковое должно быть признано соответствующей антидопинговой организацией), причем достаточно будет одного нарушения. А также спортивная дисквалификация на шесть и более месяцев. В законопроекте также прописаны условия работы женщин-спортсменок (им разрешается «таскать» больше тяжестей вручную, если это предусмотрено планом подготовки к соревнованиям), особенности труда несовершеннолетних спортсменов и условия заключения с ними трудового договор (от их имени его подписывают родители или опекуны), особенности заключения трудовых договоров вообще и т.д. Семен Погребняк
Кому интересно
Проект закона о внесении изменений и дополнений в ТК
Статья 328-2. Особенности заключения трудовых договоров со спортсменами 1. По соглашению сторон со спортсменами могут заключаться как трудовые договоры на неопределенный срок, так и срочные трудовые договоры. 2. Помимо условий, установленных пунктом 2 статьи 57 настоящего Кодекса, обязательными для включения в трудовой договор со спортсменом являются условия: а) об обязанности спортсмена соблюдать спортивный режим, установленный работодателем, и выполнять планы подготовки к спортивным соревнованиям; б) о возможности осуществления спортсменом государственного учреждения, муниципального учреждения или другой организации, финансируемой из соответствующего бюджета, своей трудовой деятельности за пределами территории Приднестровской Молдавской Республики не более 3 (трех) месяцев за полугодие и 6 (шести) месяцев в течение календарного года. Особенности режима рабочего времени, условий труда спортсменов государственного, муниципального учреждения или другой организации, финансируемой из соответствующего бюджета, за пределами территории Приднестровской Молдавской Республики устанавливаются уполномоченным Правительством Приднестровской Молдавской Республики исполнительным органом государственной власти, в ведении которого находятся вопросы физической культуры и спорта. 3. В трудовом договоре со спортсменом помимо дополнительных условий, не ухудшающих положение работника по сравнению с установленным трудовым законодательством Приднестровской Молдавской Республики, коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами (пункт 4 статьи 57 настоящего Кодекса), могут предусматриваться дополнительные условия: а) о согласии спортсмена на передачу работодателем его персональных данных, копии трудового договора в исполнительный орган государственной власти, в ведении которого находятся вопросы физической культуры и спорта; б) об обязанности спортсмена использовать в рабочее время спортивную экипировку, предоставленную работодателем; в) об обязанности спортсмена соблюдать положения (регламенты) о спортивных соревнованиях в части, непосредственно связанной с трудовой деятельностью спортсмена; г) об обязанности спортсмена предупреждать работодателя о расторжении трудового договора по его инициативе (по собственному желанию) в срок, установленный трудовым договором, в случаях, предусмотренных статьей 328-8 настоящего Кодекса; д) о порядке осуществления спортсменом денежной выплаты в пользу работодателя при расторжении трудового договора в случаях, предусмотренных статьей 328-8 настоящего Кодекса, и о размере указанной выплаты; е) о разъездном характере работы и возможности для спортсмена проводить тренировочные мероприятия и выполнять планы подготовки к спортивным соревнованиям не по месту работы.
Статья 328-3. Медицинские осмотры. Профессиональный отбор 1. В целях определения пригодности для выполнения поручаемой работы, профилактики профессиональных заболеваний и предупреждения спортивного травматизма спортсмены подлежат предварительным (при поступлении на работу) и периодическим медицинским осмотрам (обследованиям) в порядке, установленном уполномоченным Правительством Приднестровской Молдавской Республики исполнительным органом государственной власти, в ведении которого находятся вопросы здравоохранения. 2. Спортсмены, принимаемые на работу в государственные учреждения, муниципальные учреждения или другие организации, финансируемые из соответствующих бюджетов, должны пройти профессиональный отбор в порядке, установленном уполномоченным Правительством Приднестровской Молдавской Республики исполнительным органом государственной власти, в ведении которого находятся вопросы физической культуры и спорта.
Статья 328-4. Особенности работы спортсмена по совместительству Спортсмен имеет право работать по совместительству у другого работодателя в качестве спортсмена только с разрешения работодателя по основному месту работы.
Статья 328-5. Особенности регулирования труда спортсменов в возрасте до 18 (восемнадцати) лет. 1. Положения настоящего Кодекса, определяющие случаи и порядок заключения трудовых договоров с лицами в возрасте до 18 (восемнадцати) лет, а также условия использования их труда, применяются к трудовым отношениям со спортсменами в возрасте до 18 (восемнадцати) лет с особенностями, установленными настоящей статьей. 2. Продолжительность ежедневной работы для спортсменов, не достигших возраста 18 (восемнадцати) лет, может устанавливаться коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными актами при условии соблюдения предельной еженедельной продолжительности рабочего времени, установленной пунктом 1 статьи 92 настоящего Кодекса. 3. Направление в служебные командировки, привлечение к сверхурочной работе, работе в ночное время, в выходные и нерабочие праздничные дни спортсменов, не достигших возраста 18 (восемнадцати) лет, допускаются в случаях и порядке, которые предусмотрены трудовым законодательством Приднестровской Молдавской Республики, коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными актами, трудовым договором. 4. Во время участия в спортивных мероприятиях допускается превышение спортсменом, не достигшим возраста 18 (восемнадцати) лет, предельно допустимых норм нагрузок при подъеме и перемещении тяжестей вручную, установленных в соответствии с настоящим Кодексом, если это необходимо в соответствии с планом подготовки спортсмена к спортивным соревнованиям и применяемые нагрузки не запрещены ему по состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением. 5. Заключение трудового договора со спортсменом, не достигшим возраста 14 (четырнадцати) лет, допускается с согласия одного из родителей (опекуна) и разрешения органа опеки и попечительства. Трудовой договор от имени работника в этом случае подписывается его родителем (опекуном). В разрешении органа опеки и попечительства указываются максимально допустимая продолжительность ежедневной работы и другие условия, в которых может выполняться работа.
Статья 328-6. Особенности регулирования труда женщин-спортсменов Во время участия в спортивных мероприятиях допускается превышение женщиной-спортсменом предельно допустимых норм нагрузок при подъеме и перемещении тяжестей вручную, установленных в соответствии с настоящим Кодексом, если это необходимо в соответствии с планом подготовки женщины-спортсмена к спортивным соревнованиям и применяемые нагрузки не запрещены ей по состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением.
Статья 328-7. Дополнительные основания прекращения трудового договора со спортсменом Помимо оснований, предусмотренных настоящим Кодексом и иными законами, основаниями прекращения трудового договора со спортсменом могут быть: а) спортивная дисквалификация на срок 6 (шесть) и более месяцев; б) нарушение спортсменом, в том числе однократное, антидопинговых правил, утвержденных международными антидопинговыми организациями, признанное нарушением по решению соответствующей антидопинговой организации.
Статья 328-8. Особенности расторжения трудового договора со спортсменом 1. Спортсмен имеет право расторгнуть трудовой договор по своей инициативе (по собственному желанию), предупредив об этом работодателя в письменной форме не позднее чем за 1 (один) месяц, за исключением случаев, когда трудовой договор заключен на срок менее 4 (четырех) месяцев. 2. По соглашению сторон в трудовых договорах со спортсменами могут быть предусмотрены условия об обязанности спортсменов предупреждать работодателей о расторжении трудовых договоров по их инициативе (по собственному желанию) в срок, превышающий 1 (один) месяц. 3. В трудовом договоре со спортсменом может быть предусмотрено условие об обязанности спортсмена произвести в пользу работодателя денежную выплату в случае расторжения трудового договора по инициативе спортсмена (по собственному желанию), а также в случае расторжения трудового договора по инициативе работодателя по основаниям, которые относятся к дисциплинарным взысканиям (пункт 4 статьи 189 настоящего Кодекса). 4. Размер денежной выплаты, предусмотренной пунктом 3 настоящей статьи, определяется трудовым договором. 5. Спортсмен обязан произвести в пользу работодателя денежную выплату, предусмотренную пунктом 3 настоящей статьи, в двухмесячный срок со дня расторжения трудового договора, если иное не предусмотрено трудовым договором».
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу со дня, следующего за днем официального опубликования.
Президент Приднестровской Молдавской Республики В. Н. Красносельский