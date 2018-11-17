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Возраст судье не помеха!

Возраст судье не помеха!
Повысить предельный возраст пребывания в должности судьи Конституционного суда с 65 до 70 лет предложила группа депутатов Верховного Совета. Как говорится в пояснительной записке к документам, «изменения помогут повысить эффективность осуществления правосудия в Конституционном суде».

В рамках пленарного заседания депутатский корпус принял в окончательном чтении предложенные изменения в основной закон государства, конституционные законы «О статусе судей в ПМР», «О Конституционном суде ПМР» и «О судебной системе в ПМР». Документы направлены на подпись главе государства.
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  • 17-11-2018, 10:05
  • DTV
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