Повысить предельный возраст пребывания в должности судьи Конституционного суда с 65 до 70 лет предложила группа депутатов Верховного Совета. Как говорится в пояснительной записке к документам, «изменения помогут повысить эффективность осуществления правосудия в Конституционном суде».
В рамках пленарного заседания депутатский корпус принял в окончательном чтении предложенные изменения в основной закон государства, конституционные законы «О статусе судей в ПМР», «О Конституционном суде ПМР» и «О судебной системе в ПМР». Документы направлены на подпись главе государства. Источник