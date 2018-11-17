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Back in the U.S.S.R.: в юбилейном клипе «Битлз» мелькнул взорванный коммунистами одесский собор

Back in the U.S.S.R.: в юбилейном клипе «Битлз» мелькнул взорванный коммунистами одесский собор
В юбилейном клипе The Beatles к песне «Back in the U.S.S.R.», посвященном 50-летию выхода «Белого альбома» легендарной группы, мелькнул кадр из современной Одессы.



На 29-й секунде ролика, который был обнародован 6 ноября, появляется Спасо-Преображенский собор, построенный в 1808 году, взорванный коммунистами в 1936-м и восстановленный уже в независимой Украине, в 1999-2005 годах. В момент активной деятельности «битлов» и при жизни Джона Леннона храма просто не существовало.

В релизе к клипу отмечается, что он «собрал раритетные кадры из СССР». Возможно, монтажер просто спутал одесский собор с Исаакиевским, что в Санкт-Петербурге (Ленинграде).

Песня «Back in the U.S.S.R.» открывала «Белый альбом», вышедший 22 ноября 1968 года. Пол Маккартни сочинил ее как сюрреалистическую пародию на песню Чака Берри «Back in the U.S.A.». В композиции были использованы звуки взлетающего и приземляющегося самолета, а бэк-вокал был исполнен Ленноном и Харрисоном в стиле группы The Beach Boys. Пиратские записи этого трека были очень популярны на территории Советского Союза — песня стала подпольным хитом.
  • 17-11-2018, 12:33
  • DTV
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