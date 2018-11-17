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Курсанты милицейского ВУЗа получают увеличенную стипендию

Курсанты милицейского ВУЗа получают увеличенную стипендию
Телевидение свободного выбора (ТСВ) показало репортаж Реформа в милиции и самые громкие дела года. Много интересного было в нем рассказано, однако многих привлекло сообщение о том, что курсанты милицейского ВУЗа получают увеличенную стипендию: со 109 рублей она выросла до 1314 рублей.

Что сказать по этому поводу? Молодцы руководство МВД ПМР, что смогли поднять стипендию своим курсантам (студентам, чтобы было понятнее) до уровня выше, чем некоторые получают пенсию. Молодежь - это святое! Только возникает вопрос: а почему нельзя повысить стипендию всем студентам в Приднестровье? Али другие министры не бьются должным образом за оставшихся будущих инженеров, врачей, преподавателей и пр.?
Вот и комментируют непонимающие то, что происходит в социальных сетях:

Курсанты милицейского ВУЗа получают увеличенную стипендию

  • 17-11-2018, 12:50
  • DTV
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