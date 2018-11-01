По данным российских журналистов бывший президент Украины Виктор Янукович был экстренно госпитализирован в Москве с очень серьезной травмой, которая не позволяет ему двигаться.
СМИ сообщили о госпитализации обездвиженного Януковича фото: Геннадий Черкасов Сотрудник Института имени Склифосовского сообщил изданию "Комсомольская правда", что к ним еще в пятницу в обездвиженном состоянии поступил мужчина, очень похожий на бывшего украинского лидера Виктора Януковича.
В сообщении говорится, что пациент имеет серьезную травму позвоночника. При этом все эти серьезные повреждения Янукович получил во время игры в теннис на одном из известным подмосковных кортов, откуда и был доставлен в лечебное учреждение бригадой "скорой помощи".
По словам источника, человека похожего на Януковича сопровождали несколько мужчин, однако они не представились. Кроме этого сопровождающие на время ограничивали доступ посетителей в блок больницы, где ему оказывали помощь.
К настоящему времени данного пациента уже перевезли в частную клинику.
Получить сведения у пресс-секретаря Виктора Януковича изданию не удалось, он отказался комментировать эту новость.