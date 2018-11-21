Dnestr.TV

 
0

Прожить на минимуме в Приднестровье

Прожить на минимуме в Приднестровье
В Приднестровье определён размер прожиточного минимума за октябрь нынешнего года. Соответствующий приказ утверждён в Министерстве по социальной защите и труду и опубликован на сайте ведомства.

Согласно документу, в среднем на душу населения этот показатель составляет 1 443 руб.

Для трудоспособного населения на 1 человека – 1 547 руб. Для мужчины 16–59 лет – 1 602 руб., для женщины 16–54 лет – 1 487 руб.

Прожиточный минимум на одного пенсионера составляет 1 218 руб., а в среднем на одного ребенка - 1 490 руб.

Напомним, что прожиточный минимум – это стоимостная оценка минимального набора продуктов питания (48,3% в структуре прожиточного минимума), необходимого для сохранения здоровья человека и обеспечения его жизнедеятельности, а также непродовольственных товаров (20,7%) и жилищно-коммунальных, транспортных и других видов услуг (29,3%). В состав прожиточного минимума включены обязательные платежи и сборы (1,7%) для трудоспособного населения.

Прожить на минимуме в Приднестровье
  • 21-11-2018, 17:37
  • DTV
  • Просмотров: 227
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Акция устрашения несогласных: Олегу Хоржану вынесен при ...
  • Текст выступления Олега Хоржана на судебном заседании ...
  • Выступление общественного защитника Петра Немченко на с ...
  • Текст выступления Олега Хоржана на судебном заседании 3 ...
  • Гуманитарная помощь из России: вопросов больше, чем отв ...
  • Почему Патриарх Кирилл отменил визит в Приднестровье?
  • Серийный убийца из Тирасполя
  • Приднестровью готовят участь Донбасса? Похоже, кто-то о ...
  • Так чем же вызван этот весь бардак в Приднестровском го ...
  • Резонанс: Лев Леонов о приговоре О.Хоржану

    • Moldova+

  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Акция устрашения несогласных: Олегу Хоржану вынесен при ...
  • Текст выступления Олега Хоржана на судебном заседании ...
  • Выступление общественного защитника Петра Немченко на с ...
  • Текст выступления Олега Хоржана на судебном заседании 3 ...
  • Гуманитарная помощь из России: вопросов больше, чем отв ...
  • Почему Патриарх Кирилл отменил визит в Приднестровье?
  • Серийный убийца из Тирасполя
  • Приднестровью готовят участь Донбасса? Похоже, кто-то о ...
  • Так чем же вызван этот весь бардак в Приднестровском го ...
  • Резонанс: Лев Леонов о приговоре О.Хоржану
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна