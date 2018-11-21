В Приднестровье определён размер прожиточного минимума за октябрь нынешнего года. Соответствующий приказ утверждён в Министерстве по социальной защите и труду и опубликован на сайте ведомства.



Согласно документу, в среднем на душу населения этот показатель составляет 1 443 руб.



Для трудоспособного населения на 1 человека – 1 547 руб. Для мужчины 16–59 лет – 1 602 руб., для женщины 16–54 лет – 1 487 руб.



Прожиточный минимум на одного пенсионера составляет 1 218 руб., а в среднем на одного ребенка - 1 490 руб.



Напомним, что прожиточный минимум – это стоимостная оценка минимального набора продуктов питания (48,3% в структуре прожиточного минимума), необходимого для сохранения здоровья человека и обеспечения его жизнедеятельности, а также непродовольственных товаров (20,7%) и жилищно-коммунальных, транспортных и других видов услуг (29,3%). В состав прожиточного минимума включены обязательные платежи и сборы (1,7%) для трудоспособного населения.