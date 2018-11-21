Как сообщают приднестровские официальные СМИ, Верховный Суд ПМР оставил в силе приговор Наталье Харитоновой и Людмиле Кашуткиной, бывшими в разное время генеральными директорами ГУП «Почта Приднестровья». В сентябре этого года городской суд приговорил их к лишению свободы на 7,5 лет. Они обвинялись в совершении хищения в особо крупных размерах – 9 млн рублей на двоих.



«Похищали посредством получившей распространение в последнее время схемы вывода денег через обнальные фирмы. Оформлялись фиктивные, по сути, документы якобы закупки каких-то материальных ценностей, которые в действительности не закупались. Деньги перечислялись на обнальную фирму, а её представитель передавал деньги, в данном случае – главному бухгалтеру», – рассказал в интервью прокурор республики Анатолий Гурецкий.



Уголовное дело возбудили по статье 156, ч. 4. п. «б» УК ПМР «Присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершённое в особо крупных размерах». Схему выявили сотрудники ОБЭПа МВД ПМР ещё в 2017 году. Тогда же оба бывших руководителя были взяты под стражу. Сначала – Кашуткина, потом – Харитонова.



«Не передавая в банк, они оформляли платёжные документы якобы на перечисление средств в адрес тех обычных контрагентов, с которыми они всегда работали. Допустим, было издательство «Юридическая литература», они с ним постоянно находились в каких-то деловых отношениях. И вот эти суммы, которые перечислялись в обнальную фирму [её регистрируют на короткий период времени для проведения подобного рода операций – прим. ред.], они оформляли как перечисленные в адрес тех предприятий, с которыми они всегда сотрудничали», – пояснил Анатолий Гурецкий.



Оба бывших руководителя (Кашуткина сменила Харитонову на посту гендиректора в 2014 году) проходят по одному и тому же делу. Своей вины женщины не признали. Но есть ещё и третий фигурант – бывший главный бухгалтер Иванова, которая работала с ними обеими. Она сейчас в розыске, хотя в своё время сотрудничала со следствием.



«Она давала показания, уличала своих бывших начальников, и она же называла лицо – руководителя обнальной фирмы, которая с ней работала в такой связке. Она точно такая же подельница по данному факту, как и остальные, работала и с одним руководителем, и с другим… На каком-то этапе она сотрудничала со следствием, и следствие не посчитало возможным применить в отношении её меру пресечения в виде заключения под стражу. К сожалению, она потом воспользовалась этой, скажем так, возможностью и скрылась. Дело в отношении неё хоть и приостановлено, но она находится в розыске», – отметил прокурор.



Следствие показало, что схема действовала с 2011 по 2017 год. Суд признал Наталью Харитонову виновной в хищении более 5 млн рублей, Людмилу Кашуткину – свыше 3-х. Ближайшие годы они проведут в местах лишения свободы общего режима. В приговоре также говорится о конфискации имущества и запрете занимать соответствующие руководящие должности.



«Конечно, возникает вопрос об эффективности действия ведомственного контроля: ГУП «Почта Приднестровья» непосредственно подчинена Госслужбе связи. Всё то, что происходило на данном предприятии (объёмы похищенного достаточно серьёзны), не заметить их было невозможно... Этот объём, во-первых, по сумме похищенного и по количеству оформленных документов. Допустим, первый руководитель, Харитонова, подписала порядка 132 платёжных поручений на перечисление денег в обнальные фирмы… По показаниям свидетелей, работников этого предприятия, то, что происходило в этом смысле, не было секретом для большинства членов коллектива. Возникает вопрос, почему об этом не знали те, кто находился свыше и должен был контролировать всё это», – резюмировал Анатолий Гурецкий.



Вот как комментирует в социальной сети сложившуюся ситуацию Геннадий Чорба, который ранее был руководителем Государственной службы связи, информации и СМИ Приднестровья во времена Евгения Шевчука:

" Да не было там бездействия. Первого руководителя убрал я , планируя кадровую перестановку и подготовив уже замену. но убрали меня. И потом началось УЖЕ БЕЗ МЕНЯ такое, что мама не горюй. Деньги, которые мы должны были пустить на модернизацию почты пошли куда надо. кстати сегодня там ситуация не лучше. Может даже хуже. Там прокладок в реализации товара через отделения почты больше чем при Шевчуке))))"



"Там есть специфика. Подписка, МАРКИ ( которые это те же ФАКТИЧЕСКИ денежные знаки, только для оплаты конкретных услуг), конвертация валюты , непрофильные и тд. Кстати в том числе и переводы и частично даже банковские услуги и тд.. Там только порядка четырех специализированных счетов через которые можно крутить внутри на раз два)".



"...С Почтой Приднестровья , а именно с Харитоновой Н.И. я столкнулся года за два до своего назначения. Я тогда работал с международными почтовыми операторами и приехал в Тирасполь с предложением минуя Молдову организовать доставку товаров с тех же Штатов. Но был принят без особого интереса и энтузиазма. После того, как меня назначили с нашей экономической службой мы начали разбираться в части эффективности работы Почты Приднестровья. Когда начали разбираться, начали хвататься за голову. Дело в том что Почта Приднестровья является планово дотационным предприятием . То есть из бюджета погашаются зарплата работников Почты. Мы начали готовить реформу но я понимал , что без кадровых изменений там низменить ничего нельзя. С первым , с кем НЕ БЫЛ ПРОДЛЕН КОНТРАКТ стал тогда первый зам Ген директора Почты Приднестровья за проф непригодность Настасюк. . Будете смеяться Сегодня ОН ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР Почты Приднестровья. У него папа оказался другом кого то там из "небожителей". Ну да ладно. Думаю при смене власти его ждет та же судьба. За одни фирмы прокладки там можно сесть лет на пять как минимум. Но мы отвлеклись от темы".



"...Понимая, что нужен опытный, честный и главное занющий человек я начал искать такого. остановился на директоре ДГУП Рыбницкая Почта Огородник С.Д. Человек проработавший на Почте долгое время и имевшей опыт работы на Почте России подходила как никто другой из имеющихся предложений. Пришлось долго уговаривать и срывать человека с насиженного и главное наработанного в части процесса места. Но... Она для Тирасполя была человеком новым и потому я ее поставил НА ВРЕМЯ замом генерального по производству , а И О генерального назначил Кошуткину Л.А, которая кстати не хотела идти на это место. И с конца октября месяца мы начали реорганизацию. Поменяли очень много но должны были еще больше. Планировалось к 2016 году вывести Почту на безубыточность и к этому все шло. Назначение Огородник на место генерального планировалось по весне 2015 года. Была договоренность с Кашуткиной о том, что она становится зам по производству ( кстати она как производственник очень грамотная) Но в марте месяце 2015 года я попадаю под сокращение ( вместе с реорганизацией Госслужбы Связи ) и естественно все планы идут коту под хвост. Огородник возвращается в Рыбницу ( кстати по показателям Рыбница как раз выглядит на общем фоне довольно таки прилично). А теперь самое интересное. Харитонова была уже на пенсии. Но.... Как только ушел Кураш с должности и вернулся Беляев , который как раз был министром связи когда работала Харитонова основной свой срок, он ее вернул в Госслужбу. Именно там она и была арестована. Самое интересное было с ГлавБухом))) Она под ЗАЛОГ в ДВА МИЛЛИОНА РУБЛЕЙ остается на свободе и дает показания. В последний момент выезжает в Одессу.

Судя по всему схема уводя денег была элементарной. Однодневки плюс, подмена платежек. В банке были одни а в документах другие. Что касается виновности. Я не суд и не правоохранительные органы. Но думаю что там было за что. Скажу больше. Схемы и сегодня остались прежние. Откаты на окнах которые меняют планомерно и с большим размахом)))), мат ценностях, прокладки при продаже сигарет и других товаров ... Все то же самое. Только ПОКА никто не ковыряется , поскольку ПОКА Настасюк неприкасаем. Но думаю все встанет на свои места. Да кстати провели реорганизацию Почты Приднестровья. И если раньше были ДГУПЫ , которые были финансово самостоятельны, то сегодня все деньги концентрируются в Тирасполе. Вот где простор для деятельности))))".



"Харитонову с Кашуткиной отдали их же подчиненные. После уже моего увольнения контроль там ослаб до минимума. А люди видели что творится. Вот и отдали информацию в СК".



"Только пересылка из за рубежа те самые пресловутые 8 рублей давали дополнительно Почте почти 2 миллиона рублей в год . На эти деньги планировалась закупка специализированных автомобилей , реорганизация почтовых отделений пот типу Почта Банк в России, организация экспресс доставки и многое другое. Но деньги пошли налево. Слава Богу хоть получилось уменьшить сроки доставки внутри ПМР с ДВУХ МЕСЯЦЕВ до трех дней посылок из-за рубежа.))))".



"Дотации государства были порядка ДВУХ МИЛЛИНОВ ДОЛЛАРОВ в год в 2014 году. Мы их уменьшили почти на 30 процентов но все равно сумма огромная".



