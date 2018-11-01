С 1 декабря социально значимые виды хлеба подорожают на 15% В ноябре каждого года министерство экономического развития определяет предельный уровень цен на хлеб. Этот ноябрь не стал исключением. Напомним, хлеб входит в категорию социально значимых товаров, стоимость которых контролируется государством. Доля «контролируемого», социально значимого хлеба в структуре продаж сегодня составляет 70 %. И хлеб – в условиях низкого уровня жизни – является одним из основных продуктов питания для социально незащищенных категорий граждан.
С 1 декабря стоимость популярных в народе дешевых видов хлеба (к таковым относятся батон, хлеб из муки I сорта и хлеб из смеси муки I и II сортов) вырастет на 15 %.
Его подорожание в минэкономразвития объясняют ростом цены на зерно, из которого делают муку для производства хлеба, в также «отложенным эффектом девальвации». Новый мудреный термин означает «продуманность» производителей – мол, хлеб в этом году они пекли из урожая прошлого года, а под него все необходимое (семена, удобрения, ГСМ) покупалось по прежнему курсу доллара – 11,3 руб.. С 1 декабря 2018-го по 1 декабря 2019-го хлеб будут производить из «материала», который привязан к новому курсу американской валюты. Вот вам и рост – разводит руками минэкономразвития, а также по традиции ссылается на соседние страны – у них хлеб дороже, чем у нас, мы все-таки молодцы. Производители-де вообще хотели «ломануть» цену на 45 %, и только невероятные усилия минэкономразвития и предложенное им госрегулирование позволило умерить аппетит хлебопроизводителей и «договориться» о 15 –процентном повышении. При этом, по словам министра экономразвития Сергея Оболоника, предприятиям пришлось снизить уровень рентабельности до предельно возможного. – «Мы внимательно проанализировали их текущие издержки – всё посчитано по минимуму», – отметил он.
Но нам, простым потребителям продукта № 1, от их «просчитанности» легче не становится. Не успели госСМИ «раструбить» на всю страну о случившемся великом чуде в виде повышения заработной платы и пенсии на 7 % в рамках бюджета-2019, не успели мы «переварить» эту «радостную» новость, не успели подсчитать, на что можно будет «пустить» это «сногсшибательное» повышение, как нас «шарахнули» новыми ценами на хлеб, которые в два раза выше упомянутого роста бюджетных зарплат и пенсий.
Как считают некоторые эксперты, повышенная цена на зерно во многом надуманна и может являться банальным сговором. Если присмотреться, кто является собственником ряда зернохранилищ и предприятий по обработке, то сомнения получают новое развитие.
Так что, дедушка Мороз, чувствуем, что это твой не последний подарок приднестровцам в этом и будущем 2019 году! Время сладкоголосых обещаний прошло, стране нужно прощаться с «лафой» и учиться жить по средствам (о чем высшие должностные лица твердят с экранов телевизоров). Вот нас и «учат»… Семен Погребняк