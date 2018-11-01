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Чего мелочиться или Бессрочная лицензия

Чего мелочиться или Бессрочная лицензия
Депутаты Верховного Совета Виктор Гузун, Вадим Дони и Вадим Крачук вносят в закон «Об организации страхового дела» поправки, которые «даруют» страховщикам бессрочные лицензии. По их мнению, предлагаемые изменения должны повлечь за собой повышение профессионального уровня организаций, имеющих намерение осуществлять страховую деятельность, и усилить защиту прав потребителей страховых услуг.

Авторы поправок отмечают, что сегодня действующая система страхования содержит ряд моментов, требующих более детальной регламентации. Так, например, в действующем законодательстве не оговорено, на какой срок может выдаваться лицензия на занятие страховым (и очень прибыльным) бизнесом.
Парламентарии с щедрой душой и щедрой депутатской рукой предлагают установить бессрочный срок действия лицензии на страхование. Признаюсь, вот если б я был депутатом, то я бы тоже так старался – но для себя, любимого. Но это я такой корыстный, поэтому и не нардеп.

Впрочем, я отвлекся. Что еще предлагают депутаты в части страхового бизнеса? А предлагают определиться с основаниями для прекращения этого вида деятельности. Сегодня страховые компании в целях получения прибыли стремятся к постоянному увеличению количества мест осуществления деятельности, открывая новые объекты, в которых или с помощью которых будет осуществляться страховая деятельность. Это могут быть стационарные объекты недвижимости, временные павильоны, принадлежащие страховой организации на праве собственности, праве аренды, а также объекты, принадлежащие другим юридическим лицам - агентам страховщиков, индивидуальным предпринимателям, для которых страхование – сопутствующая услуга к основной деятельности.
Но не все страховые агенты выдерживают «проверку бизнесом» - пооткрывав страховые «точки», со временем они вынуждены их закрывать в ввиду их нерентабельности или нерациональности. Однако – в соответствии с действующим законодательством, «потеря» одного объекта является основанием для прекращения страховой деятельности. Депутаты посчитали это не вполне справедливым, поэтому вопрос «прорегламентировали», предложив поправку к закону, которая гласит, что основанием для прекращения деятельности страховщика будет являться утрата единственного объекта.
То есть, если у вас пять «точек», и одна закроется, то это никак не отразится на вашей дельнейшей страховой деятельности, а вот если одна-единственная, и вы ее – под напором обстоятельств – лишились, то вам придется попрощаться со страхованием.

Семен Погребняк
  • Вчера, 07:20
  • DTV
  • Просмотров: 181
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