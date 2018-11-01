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Голливуд отдыхает: молдаванин в США инсценировал собственную смерть, чтобы стать миллионером

Голливуд отдыхает: молдаванин в США инсценировал собственную смерть, чтобы стать миллионером

Гражданин Молдовы организовал аферу и инсценировал собственную смерть для того, чтобы стать богатым за счёт американского государства, а теперь ему грозит долгий тюремный срок в чужой стране.

Речь идёт о 54-летнем Игоре Воротинове, который якобы умер в 2011 году, но недавно «воскрес» и попал в тюрьму США, пишет deschide.md. Его обвиняют в том, что он инсценировал свою смерть, чтобы его бывшая супруга получила 2 миллиона долларов по страховому полису. Мошенник был пойман 14 ноября текущего года в Молдове и передан правоохранителям в США. По словам американских прокуроров, мужчина получил полис страхования жизни на сумму 2 млн долларов и назвал основным бенефициаром свою первую супругу. 1 октября 2011 года полиция РМ получила информацию о том, что был найден труп.

Вещи, найденные на месте происшествия (паспорт, карта отеля, контакты), указывали, что погибшим является Игорь Воротинов. Его супруга приехала из США в Молдову на опознание и подтвердила, что погибший – её муж. Таким образом, она получила свидетельство о смерти супруга от молдавских властей и кремировала тело. Затем она отвезла прах в США, предъявила свидетельство о смерти американским властям и получила 2 млн долларов. 23 марта 2012 года она стала миллионершей за счёт смерти своего мужа.
Позже женщина перечислила на счёт своего сына 1,5 млн долларов.
А 27 ноября 2013 года таможенники штата Мичган остановили парня, когда он возвращался домой из Молдовы и конфисковали его компьютер. Там они обнаружили фотографии, сделанные весной 2013 года, на которых изображён его живой и невредимый отец – Игорь Воротинов, прах которого якобы находится на кладбище уже второй год. 15 ноября 2016 года супруга Игоря Воротинова была приговорена к 37 месяцам тюремного заключения за кражу, совершённую в результате мошенничества. Её сын был приговорён к 3 годам тюрьмы. Его также обязали вернуть государству 2 млн долларов. А сам Игорь Воротинов впервые появился в суде 19 ноября после того, как в 2015 году был приговорён к тюремному заключению.

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  • Вчера, 07:07
  • DTV
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