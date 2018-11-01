Молдова и Румыния подписали соглашение об аннулировании роуминга Представители правительств Бухареста и Кишинева подписали несколько соглашений о сотрудничестве. В дополнение к документам, касающимся туризма, образования, здравоохранения, внутренних дел, экономического сотрудничества, отношений с диаспорой, они также подписали:
1. Соглашение об устранении сборов за услуги роуминга. 2. Декларацию Министерства национальной обороны Румынии и Министерства обороны Молдовы об организации учебной базы для создания совместного подразделения румынских вооруженных сил и молдавской армии.