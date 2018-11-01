В парламенте Республики Молдова были приняты поправки к статье 97 Закона об электронных коммуникациях, позволяющих некоторым приднестровским операторам связи регистрироваться под официальной юрисдикцией. Об этом сообщает moldpres.
В частности, связь с обоими берегами Днестра может получить региональный оператор связи «Интерднестрком».
По словам Министра экономики и инфраструктуры Кирилла Габурича, изменения в законодательстве соответствуют принятым раньше решениям. «Законодательные поправки необходимы для внедрения положений протокольного решения «о мерах по организации взаимодействия в области электросвязи», подписанного 25 ноября 2017 года», – сообщил он.
Также глава экономического ведомства подчеркнул, что регистрация регионального оператора связи «Интерднестрком» в Молдове и восстановление телефонной связи между берегами Днестра будет требовать компенсации потерь операторам Orange и Moldcell, выплачиваемой со стороны государства.
«За данным процессом наблюдает ОБСЕ», – подчеркнул Габурич.
Он добавил, что данные изменения не повлекут за собой юридических последствий для национальных операторов и не нарушат их внутреннюю операционную систему. Также Габурич сообщил, что это решение «явный признак того, что мы продвигаемся по пути интеграции региона в правовое поле Республики Молдова». Комментарий Дннестр ТВ: Кто-то раньше очень громко кричал о политической, т.н. "третьей корзине". Что теперь говорить будете или промолчите, чтобы не ссориться с монополистом?