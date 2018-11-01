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Мобильная связь с Приднестровьем будет восстановлена

Мобильная связь с Приднестровьем будет восстановлена
В парламенте Республики Молдова были приняты поправки к статье 97 Закона об электронных коммуникациях, позволяющих некоторым приднестровским операторам связи регистрироваться под официальной юрисдикцией. Об этом сообщает moldpres.

В частности, связь с обоими берегами Днестра может получить региональный оператор связи «Интерднестрком».

По словам Министра экономики и инфраструктуры Кирилла Габурича, изменения в законодательстве соответствуют принятым раньше решениям.
«Законодательные поправки необходимы для внедрения положений протокольного решения «о мерах по организации взаимодействия в области электросвязи», подписанного 25 ноября 2017 года», – сообщил он.

Также глава экономического ведомства подчеркнул, что регистрация регионального оператора связи «Интерднестрком» в Молдове и восстановление телефонной связи между берегами Днестра будет требовать компенсации потерь операторам Orange и Moldcell, выплачиваемой со стороны государства.

«За данным процессом наблюдает ОБСЕ», – подчеркнул Габурич.

Он добавил, что данные изменения не повлекут за собой юридических последствий для национальных операторов и не нарушат их внутреннюю операционную систему. Также Габурич сообщил, что это решение «явный признак того, что мы продвигаемся по пути интеграции региона в правовое поле Республики Молдова».

Комментарий Дннестр ТВ: Кто-то раньше очень громко кричал о политической, т.н. "третьей корзине". Что теперь говорить будете или промолчите, чтобы не ссориться с монополистом?
  • Вчера, 09:46
  • DTV
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