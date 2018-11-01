"НЕТ УМА СЧИТАЙ КАЛЕКА или ПОЧЕМУ РЕШЕНИЯ ВЛАСТИ ОПЯТЬ ЧЕРЕЗ Ж..ОПУ? Начнем повествование с исторического экскурса, благо народ еще не успел забыть предвыборные обещания нашего нынешнего Президента. Все мы помним , что он обещал УМЕНЬШИТЬ стоимость патентов ( что и было сделано) до недавнего времени. И как гром среди ясного неба прозвучапо заявление Правительства, которое видимо клало или ложило ( как говорят в народе) детородный орган на заявления Президента да и на мнение народа тоже о РЕЗКОМ прошу заметить, повышении патентов и изменении самой идеи работы людей по патенту. Прошу заметить что государство НИЧЕГО не дает патенщикам в части организации их работы, кредитования ( я про приемлемые условия) . стартовых преференций и тд. Задача Государства, по крайней мере сегодня, ЗАБРАТЬ как можно больше.
Так что же произошло? Ну во первых ни для кого не секрет что сегодня в ПМР крупные импортеры продуктов питания фактически изведены на нет за исключение одного . Поскольку преференции, особые условия, использования административного ресурса привели к тому, что вышеназванный экономический агент имеет такие конкурентные преимущества, что другие просто не выдерживают их. Но... убрав крупных, осталась мелочь пузатая, которая для того, чтобы хоть как то конкурировать пыталась тащить товар используя патентную систему. Естественно даже такая конкуренция офису не понравилась и была высказана озабоченность членам Правительства , которые ее приняли как приказ к действию. И вот тут началась борьба с подпольными миллионерами патенщиками))))
Правительством был рожден документ , который вызвал даже в ВС ПМР ситуацию с поднятием волос на голове и за одну ночь была рождена альтернатива , которая должна была сгладить радикализм правительственных предложений. Это как раз те законы которые с 1 января будущего года начнут работать. Естественно народ, который зарабатывает подножным кормом начал потихоньку вникать в то что сотворили наши законодатели и теперь пришла очередь поднятия волоса уже на их головах. Оказалось, что заявленная цель по поводу изничтожения местных Корейко ударит в первую очередь не по Корейкам а по тем, кто еле сводит концы с концами. Так например пытаясь показать что новые правила не повысят а даже где то снизят платежи ( общие за патент и налоги) по сравнению с нынешними платежами Тираспольская Гос администрация выложила сравнительную таблицу в которой они с помощью коэффициентов попытались как раз это показать. Правда через два дня ее убрали)))) Знаете почему . Они туда не включили обязательные социальные платежи )))) А это уже совсем другой коленкор как говорят в Одессе.
Не секрет что я общаюсь с мелкими предпринимателями в том числе и патенщиками. Изначально у всех них после заявлений официальных лиц и репортажей по ТВ была уверенность в том, что платежи за право деятельности существенно не будут подняты. Сегодня , когда люди начали вникать, многие призадумались. Кстати это еще один вопрос доверия к информации государственных СМИ и доверие к заявлениям государственных мужей. Очень часто сегодня я слышу о том. что на первые три месяца нового года люди НЕ БУДУТ БРАТЬ ПАТЕНТЫ, поскольку хотят вникнуть в новую систему и плюс после Нового года обычно до февраля марта идет резкое падение продаж.
Так что подведем итог? Извините за резкость но уже достала эта тупость и желание угодить хозяину. Первое, могу заявить с полной уверенностью в том, что новая система налогообложения, скороспелая и непродуманная приведет к уменьшению в общем объеме собираемых налогов в среде патенщиков.
Второе это произойдет за счет либо ухода с рынка либо ухода в тень части предпринимателей а значит будет новый виток оттока людей за пределы ПМР.
Третье. Отсутствие даже такой конкуренции даст возможность поднять цены в Шерифе. Это приведет к тому что опять могут начаться рейды за продуктами питания в ту же Украину. Уже сегодня цены на мясомолочную продукцию у нас и на Украине отличаются и существенно. Это приведет к тому что Правительству будет дана команда из Офиса перекрыть даже такой поток. Будет опять какое нибудь хитрое постановление по борьбе с свиянчей болезнью и на основе этого постараются ограничить покупки народа в той же Украине. А это приведет к еще большей ненависти к власти.
А теперь вернемся к заявлениям нашего Президента. Хочу задать ему вопрос. " Вадим Николаевич, судя по всему Мартынов энд компани вообще в ... не ставят мнение Президента? Помнится Вы говорили о том, что понижение стоимости патентов это временная мера на время улучшения экономической ситуации и попытка уменьшения давления на тех, кто самостоятельно создает для себя работу. Что изменилось? У нас экономика резко рванула вверх? У нас улучшилась жизнь людей и их покупательская способность? Хочу напомнить, что есть закон, устанавливающий правила разработки в том числе и экономических законов, в котором говорится что при создании законов должно быть ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ вводимых экономических изменений.
Где эти экономические выкладки? Или уровень наших недопрофессионалов достиг того уровня , который им позволяет игнорировать законы даже при разработке новых законов? Вы сегодня пытаетесь вернуть доверие людей к власти и веру ей При вот таких управленческих решениях у Вас ничего не получится. Потому что это просто ПОДСТАВА и опускание авторитета как Президента так и всей власти в целом. Это будет еще одна капля ненависти в общий сосуд отношения народа к вашей власти".
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