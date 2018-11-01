Правительство Приднестровья выступило с очередной законодательной инициативой, призванной обеспечить тишину и покой граждан, пребывающих в социально-значимых объектах.
В настоящее время на территории республики действует соответствующий закон, принятый в 2014 году («О соблюдении покоя граждан и тишины»), в котором оговорены периоды времени, в течение которых рьяные строители не должны долбить, сверлить и стучать, сварливые соседи не докучать шумом, собаки не лаять, коты не орать и т.д. Также названы объекты, защищаемые законом – к таковым относятся помещения и территории больниц, диспансеров, санаториев, домов отдыха, пансионатов, а также помещения и территории детских садов, домов-интернатов для детей, престарелых и инвалидов.
Но, как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, периоды времени, в которые не допускается нарушение покоя граждан и тишины, не учитывают специфику социально-значимых объектов. В связи с этим предлагается установить «временную вилку» с 20:00 до 7:00 часов, в течение которой не допускается нарушение покоя граждан, пребывающих в объектах социального назначения.
Причем указанный период времени предлагается установить только в отношении тех социально-значимых объектов, где граждане находятся на стационарном лечении в медицинских организациях либо постоянно пребывают: детские сады с круглосуточным пребыванием детей, дома - интернаты для детей, престарелых и инвалидов, и организации, оказывающие социальные, реабилитационные и санаторно-курортные услуги.
Кроме этого, предлагается отнести к «зоне тишины» и территории, прилегающие к выше названным объектам (менее чем сто метров по прямой линии до ближайшей точки, граничащей с помещениями социально-значимых объектов). Поэтому, помните – посещая родственников в интернатах, больницах, санаториях, шуметь нельзя. Чревато штрафами. Семен Погребняк
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Проект Закон Приднестровской Молдавской Республики «О внесении изменения и дополнения в Закон Приднестровской Молдавской Республики «О соблюдении покоя граждан и тишины»
«Статья 2. Защищаемые настоящим Законом помещения и территории К защищаемым от нарушения покоя граждан и тишины объектам относятся: а) жилые дома, квартиры, номера гостиниц и жилые комнаты общежитий, придомовые территории; б) подъезды, кабины лифтов, лестничные клетки и другие места общего пользования жилых домов, медицинских организаций и организаций, оказывающих реабилитационные и санаторно-курортные услуги, а также гостиниц и общежитий, домов-интернатов для детей, престарелых и инвалидов; в) помещения и территории медицинских организаций, организаций, оказывающих реабилитационные и санаторно-курортные услуги, а также детских садов, домов-интернатов для детей, престарелых и инвалидов, гостиниц и общежитий; г) детские, спортивные, игровые и иные площадки для отдыха на территории жилых микрорайонов и групп жилых домов». 2. Статью 4 дополнить подпунктом «г» следующего содержания: «г) с 20:00 до 7:00 ежедневно. Положения настоящего подпункта распространяются на предусмотренные пунктом 1 статьи 3 настоящего Закона действия, совершаемые на расстоянии менее чем 100 (сто) метров по прямой линии до ближайшей точки, граничащей с помещениями медицинских организаций, оказывающих стационарную медицинскую помощь, организаций, оказывающих реабилитационные и санаторно-курортные услуги, а также детских садов с круглосуточным пребыванием детей, домов-интернатов для детей, престарелых и инвалидов».