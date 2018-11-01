Dnestr.TV

 
0

Зона тишины, или Спите спокойно, граждане!

Зона тишины, или Спите спокойно, граждане!
Правительство Приднестровья выступило с очередной законодательной инициативой, призванной обеспечить тишину и покой граждан, пребывающих в социально-значимых объектах.

В настоящее время на территории республики действует соответствующий закон, принятый в 2014 году («О соблюдении покоя граждан и тишины»), в котором оговорены периоды времени, в течение которых рьяные строители не должны долбить, сверлить и стучать, сварливые соседи не докучать шумом, собаки не лаять, коты не орать и т.д. Также названы объекты, защищаемые законом – к таковым относятся помещения и территории больниц, диспансеров, санаториев, домов отдыха, пансионатов, а также помещения и территории детских садов, домов-интернатов для детей, престарелых и инвалидов.

Но, как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, периоды времени, в которые не допускается нарушение покоя граждан и тишины, не учитывают специфику социально-значимых объектов. В связи с этим предлагается установить «временную вилку» с 20:00 до 7:00 часов, в течение которой не допускается нарушение покоя граждан, пребывающих в объектах социального назначения.

Причем указанный период времени предлагается установить только в отношении тех социально-значимых объектов, где граждане находятся на стационарном лечении в медицинских организациях либо постоянно пребывают: детские сады с круглосуточным пребыванием детей, дома - интернаты для детей, престарелых и инвалидов, и организации, оказывающие социальные, реабилитационные и санаторно-курортные услуги.

Кроме этого, предлагается отнести к «зоне тишины» и территории, прилегающие к выше названным объектам (менее чем сто метров по прямой линии до ближайшей точки, граничащей с помещениями социально-значимых объектов).
Поэтому, помните – посещая родственников в интернатах, больницах, санаториях, шуметь нельзя. Чревато штрафами.
Семен Погребняк

Кому интересно:

Проект
Закон Приднестровской Молдавской Республики «О внесении изменения и дополнения в Закон Приднестровской Молдавской Республики «О соблюдении покоя граждан и тишины»


«Статья 2. Защищаемые настоящим Законом помещения и территории
К защищаемым от нарушения покоя граждан и тишины объектам относятся:
а) жилые дома, квартиры, номера гостиниц и жилые комнаты общежитий, придомовые территории;
б) подъезды, кабины лифтов, лестничные клетки и другие места общего пользования жилых домов, медицинских организаций и организаций, оказывающих реабилитационные и санаторно-курортные услуги, а также гостиниц и общежитий, домов-интернатов для детей, престарелых и инвалидов;
в) помещения и территории медицинских организаций, организаций, оказывающих реабилитационные и санаторно-курортные услуги, а также детских садов, домов-интернатов для детей, престарелых и инвалидов, гостиниц и общежитий;
г) детские, спортивные, игровые и иные площадки для отдыха на территории жилых микрорайонов и групп жилых домов».
2. Статью 4 дополнить подпунктом «г» следующего содержания:
«г) с 20:00 до 7:00 ежедневно. Положения настоящего подпункта распространяются на предусмотренные пунктом 1 статьи 3 настоящего Закона действия, совершаемые на расстоянии менее чем 100 (сто) метров по прямой линии до ближайшей точки, граничащей с помещениями медицинских организаций, оказывающих стационарную медицинскую помощь, организаций, оказывающих реабилитационные и санаторно-курортные услуги, а также детских садов с круглосуточным пребыванием детей, домов-интернатов для детей, престарелых и инвалидов».
  • Вчера, 16:38
  • DTV
  • Просмотров: 309
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Акция устрашения несогласных: Олегу Хоржану вынесен при ...
  • Текст выступления Олега Хоржана на судебном заседании ...
  • Выступление общественного защитника Петра Немченко на с ...
  • Текст выступления Олега Хоржана на судебном заседании 3 ...
  • Гуманитарная помощь из России: вопросов больше, чем отв ...
  • Приднестровью готовят участь Донбасса? Похоже, кто-то о ...
  • Так чем же вызван этот весь бардак в Приднестровском го ...
  • Резонанс: Лев Леонов о приговоре О.Хоржану
  • Олег Хоржан выступил на суде с заключительным словом
  • Ох, рано встает охрана

    • Moldova+

  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Акция устрашения несогласных: Олегу Хоржану вынесен при ...
  • Текст выступления Олега Хоржана на судебном заседании ...
  • Выступление общественного защитника Петра Немченко на с ...
  • Текст выступления Олега Хоржана на судебном заседании 3 ...
  • Гуманитарная помощь из России: вопросов больше, чем отв ...
  • Приднестровью готовят участь Донбасса? Похоже, кто-то о ...
  • Так чем же вызван этот весь бардак в Приднестровском го ...
  • Резонанс: Лев Леонов о приговоре О.Хоржану
  • Олег Хоржан выступил на суде с заключительным словом
  • Ох, рано встает охрана
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна