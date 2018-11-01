Следствием этой озабоченности стала законодательная инициатива о внесении поправок в закон «О дорожном фонде», которая призвана отбить охоту у юридических лиц хитрить и уходить от уплаты налогов. Речь идет об юрлицах, использующих в своей деятельности транспортные средства.
Сегодня – в соответствии с законом - за ними закреплена обязанность уплаты налога с владельцев транспортных средств (цитирую) «в отношении транспортных средств, зарегистрированных за ними в соответствии с законодательством республики».
Однако, негодует власть, в настоящее время возникают ситуации, когда юридические лица в своей хозяйственной деятельности используют транспортные средства, собственниками которых они не являются. Указанные транспортные средства, как правило, передаются в аренду физическими лицами, которые, как гласит закон, не являются налогоплательщиками указанного налога. Также имеют место случаи, когда транспортные средства, приобретенные юридическими лицами, изначально оформляются на физических лиц и в последующем передаются данными лицами на различных правовых основаниях юридическим лицам.
Таким образом, отмечается в пояснительной записке к законопроекту, юридические лица имеют возможность, не нарушая действующее законодательство, избегать обязанности по уплате налога с владельцев транспортных средств. А это, согласитесь, форменное безобразие! Бюджет нужно наполнять, а тут некоторые повадились уходить от уплаты налогов. В скобках замечу, вернее, дам совет органам власти – для пополнения казны неплохо бы еще навести порядок с заработной платой, вывести ее из серой зоны, покончить «с конвертами» как в организациях малого, так и крупного бизнеса. Если, конечно, кто-то отважится замахнуться на святое!
Но вернемся к нашим владельцам транспортных средств, которые не всегда и владельцы – готовьтесь, правительство «лафу» намерено прикрыть с 1 января 2020 года. Для этого и разработаны соответствующие поправки: в соответствии с ними вводится обязанность уплаты налога с владельцев транспортных средств в отношении транспортных средств, предоставленных юридическим лицам во временное владение и пользование или временное пользование физическими лицами. Отметим, что объектами налогообложения являются автомобили, мотоциклы, мотороллеры, автобусы и другие самоходные машины и механизмы на пневматическом ходу, тракторы, комбайны, катки, кары, прицепы к ним. Слава богу, в этом списке пока нет самокатов! Иван Загоруйко
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Проект
Закон Приднестровской Молдавской Республики «О внесении изменений и дополнений в Закон Приднестровской Молдавской Республики «О Дорожном фонде Приднестровской Молдавской Республики»
1. Часть первую пункта 1 статьи 5 изложить в следующей редакции: «Налог с владельцев транспортных средств ежегодно уплачивают организации независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, включая созданные на территории Приднестровской Молдавской Республики организации с иностранными инвестициями, международные объединения и организации, осуществляющие предпринимательскую деятельность через постоянные представительства, иностранные юридические лица; филиалы и другие аналогичные подразделения организаций и учреждений, имеющие отдельный баланс и расчетный счет, за которыми в установленном порядке в соответствии с законодательством Приднестровской Молдавской Республики зарегистрированы либо которым физическими лицами предоставлены во временное владение и пользование или во временное пользование транспортные средства (автомобили, мотоциклы, мотороллеры, автобусы), самоходные машины и механизмы на пневмоходу (трактор, комбайн, дорожные катки, кары и другие аналогичные машины и механизмы) и прицепы к ним, в следующих размерах». 2. Пункт 2 статьи 5 изложить в следующей редакции: «2. Объектом налогообложения являются автомобили, мотоциклы, мотороллеры, автобусы и другие самоходные машины и механизмы на пневматическом ходу (кроме машин и механизмов, используемых в пределах огражденной по периметру территории, принадлежащей организации), зарегистрированные за организациями в установленном порядке в соответствии с действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики, либо предоставленные им физическими лицами во временное владение и пользование или во временное пользование». 3. Пункт 3 статьи 5 дополнить подпунктом «д» следующего содержания: «д) до регистрации дополнительных свидетельств о регистрации транспортного средства в связи с предоставлением физическими лицами организациям во временное владение и пользование или во временное пользование транспортных средств, а также расторжением указанных сделок». 4. Часть первую пункта 6 статьи 5 изложить в следующей редакции: «Налог с владельцев транспортных средств исчисляется юридическими лицами самостоятельно, исходя из количества зарегистрированных транспортных средств либо транспортных средств, предоставленных им физическими лицами во временное владение и пользование или временное пользование, по состоянию на первое число месяца, предшествующего тому, в котором производится уплата налога, а также исходя из их технических характеристик в виде рабочего объема двигателя, грузоподъемности и количества посадочных мест». 5. Часть вторую пункта 6 статьи 5 дополнить подпунктом «г» следующего содержания: «г) сделки по получению от физических лиц транспортных средств во временное владение и пользование или во временное пользование либо прекращаются права в отношении предоставленных физическими лицами транспортных средств». Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2020 года. Президент Приднестровской Молдавской Республики В. Н. Красносельский