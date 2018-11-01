Группа депутатов Верховного Совета – Г.Антюфеева, В.Бабчинецкий, О.Беляков, В.Калин - выступила с законодательной инициативой, которой предлагают освобождать от уплаты госпошлины при совершении юридически значимых действий работников, состоящих на государственной службе.



Напомним, согласно действующему законодательству, органы государственной власти и управления, местного самоуправления, государственные и муниципальные учреждения, полностью финансируемые за счет средств республиканского (местного) бюджета, освобождены от уплаты государственной пошлины.

Но некоторые «юридические действия» могут совершаться только в отношении физических лиц - например, выдача водительского удостоверения, его замена или сдача экзаменов по правилам дорожного движения. За все это надо платить, и платить из своего кармана должны те же водители, работающие в госструктурах, или военнослужащие, которым водительская корочка необходима по службе. Например, за прием экзаменов на получение права управления транспортными средствами и выдачу водительского удостоверения необходимо уплатить государственную пошлину в размере 26 РУ МЗП.



Дважды в год военнослужащие, проходящие военную службу по призыву, оканчивают курсы подготовки водителей транспортных средств категории «С» , министерство обороны получает на эти цели средства из бюджета, которые потом обратно зачисляются в доходы республиканского бюджета в виде уплаченной государственной пошлины.



Авторы законодательной инициативы сочли такое движение бюджетных средств нерациональным. Их поправки в закон предлагают установить, что в случае, когда действующим законодательством предусматривается совершение юридически значимых действий только в отношении физических лиц, освобождение от уплаты государственной пошлины предоставляется в служебных целях работникам, состоящим на государственной службе по письменному обращению руководителя соответствующего органа госвласти.

Данную норму предлагается распространять и на военнослужащих, проходящих военную службу по призыву.



Иван Загоруйко

