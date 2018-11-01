В рамках Года равных возможностей правительство предлагает установить, что и дети-инвалиды (16-18 лет), степень расстройства функций организма и ограничения жизнедеятельности которых соответствует III группе инвалидности, при предоставлении необходимых документов также могут быть признаны безработными. Сегодня – в соответствии с законом «О занятости населения» - к этой категории могут быть отнесены граждане в трудоспособном возрасте, в том числе, получающие пенсию по инвалидности III группы, и несовершеннолетние, получающие пенсию по случаю потери кормильца.



По состоянию на конец августа этого года общее количество детей-инвалидов в возрасте от 16 до 18 лет составляло 168 человек (из них 25 человек, нуждающихся в постороннем уходе). Помимо того, что они, в случае принятия законопроекта, будут получать пособие, они в приоритетном порядке смогут обучиться какой-либо профессии. Вроде благое дело, но размер предполагаемого пособия для них нивелирует всю «благостную» картину – его (пособия) размер составит 30 РУ МЗП или 252 рубля.



Если у кого-то получается выжить на такие деньги, напишите нам, поделитесь опытом.

Семен Погребняк



