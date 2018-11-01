Верховная Рада одобрила указ Президента Украины "О введении военного положения в Украине". Такое решение народные депутаты поздно вечером в понедельник, 26 ноября.
Военное положение вводится с 9.00 28 ноября на 30 суток, но не по всей территории страны, а в следующих областях: Одесской, Винницкой, Херсонской, Николаевской, Запорожской, Сумской, Черниговской, Харьковской, подконтрольной Украине частях Донецкой и Луганских областей.
Все эти регионы граничат с Россией, непризнанным Приднестровьем либо имеют выход к Черному и Азовскому морям.
В период действования военного в положения в Одесской области будут приостановлены следующие конституционные права и свободы граждан: право на неприкосновенность жилища, право на тайну переписки, телефонных разговоров, право на недопущение вмешательства в личную и семейную жизнь, право на свободу передвижения, право на свободу мнения и слова, право на участие в управлении государственными делами, во всеукраинском и местных референдумах, право избирать и быть избранными в органы государственной власти и органы местного самоуправления, право на мирные собрания, право владеть, пользоваться и распоряжаться своей собственностью, право на предпринимательскую деятельность, право на труд, право на забастовку и право на образование.
"Кроме того, в период военного положения, могут ограничиваться конституционные права и свободы человека и гражданина, предусмотренные статьями 30, 31, 32, 33, 34, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 53 Конституции Украины", - говорится в тексте указа. Источник