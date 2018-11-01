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Экономика должна быть экономной!

Экономика должна быть экономной!
Видимо так решили бендерские власти и начали продумывать новую инициативу, которая позволит сэкономить им ресурсы. Как сообщает Александр Стукало, на уровне местной власти рассматривается вопрос об упразднении в школах и садах таких штатных единиц как столяр, электрик и создании единого центра, в задачу которого будет заложено обслуживания школ и садов, по вызову электрика или столяра.

Он сожалеет, что данный вопрос рассматривается без мнения родительской общественности. По этому поводу Некоммерческое партнерство "Светлое будущее" обратилось к главе госадминистрации с просьбой более детально изучить данный вопрос, перед тем как принять решение.

Но у меня сразу возникает вопрос: если все это будет централизовано, то обязательно потребуется транспорт для перевозки специалистов. И это, наверное. будет стоить хороших денег! Есть еще и другие неясности. Тогда в чем выгода? То есть, чтобы открыть предприятие типа ООО, к примеру, по продаже товаров потребления и приступить к работе, нужно обязательно на нем иметь электрика, а вот для школы или садика - это другое дело?!
Не зря в народе говорят: семь раз отмерь, а один раз отрежь!
Григорий Воловой
  • Сегодня, 11:45
  • DTV
  • Просмотров: 46
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