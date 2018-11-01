Считается, что доля расходов на питание в бюджете семьи – это ярчайший показатель ее благосостояния. Чем богаче человек, тем меньше у него доля трат на еду, и наоборот. В развитых странах семьи тратят только на питание примерно 25% ежемесячного дохода. Мы решили подсчитать, как дела обстоят у нас.
По данным опроса, проведенного маркетинговым управлением ТПП ПМР, ежемесячно на покупку еды и оплату коммунальных платежей 27% населения тратит три четверти семейного дохода (более 75%).
Только у 10% приднестровцев на это уходит меньше четверти семейного дохода.
Территориальные различия в этих показателях показывают разрывы в уровне жизни населения одной территории.
Так, например 40% жителей Рыбницы отметили, что ежемесячно на покупку еды и оплату коммунальных платежей тратят больше трех четвертей семейного дохода, в то время как в Каменке это отметили только 5%.
В Днестровске у 58% жителей на это уходит от четверти до половины семейного дохода, а не больше. Это свидетельствует о том, что уровень ежемесячного дохода домохозяйств в Днестровске на порядок выше.
С ростом доходов потребление привычно необходимых благ увеличивается, но медленнее, чем растут доходы. Это приводит к тому, что доля расходов на них в бюджете домохозяйства снижается. При этом следует помнить, что сами потребности изменяются во времени и зависят от общего уровня экономического благосостояния населения республики в целом.
Закономерности в структуре бюджетов семей были сформулированы Энгелем в ХIХ веке – он описал зависимости изменений расходов на продовольствие, жилище и т.д. от уровня доходов. Энгель доказывал, что рост дохода приводит к уменьшению доли расходов на питание в бюджете семьи (первый закон Энгеля), доля расходов на одежду не меняется (второй закон), доля расходов на жилище, включая отопление и освещение остается постоянной (третий закон), а доля расходов на образование и лечение увеличивается (четвертый закон).
Кроме этого, в начале ХХ века были сформулированы и другие законы потребления: чем беднее семья, тем большая доля дохода расходуется на жилище (закон Швабе), чем выше доход, тем выше уровень сбережений и доля сбережений (закон Райта), если продовольственные расходы растут или убывают в арифметической прогрессии, то другие виды расходов изменяются в обратном направлении, но в геометрической прогрессии (закон Джини).