Уже несколько месяцев одной из главных тем обсуждения в социальных сетях, на кухнях, работе является вопрос невыплаты российских надбавок к пенсии (те самые 150 руб. ПМР). Кто не помнит, напомним, что этот социальный проект работал с 2008 года – кто бы и что бы сегодня не говорил, но тогда, 10 лет назад, его «пробил» Евгений Шевчук, будучи в должности председателя Верховного Совета, в рамках сотрудничества приднестровских и российских госструктур, партийных объединений. За эти десять лет система российской помощи приднестровским пенсионерам (вне зависимости от гражданства) не давала сбоев, за исключением случаев, связанных с технической стороной дела – как правило, задержки случались в первые месяцы каждого наступавшего года, что связано с запуском нового цикла бюджетного процесса.
Кстати, многие спрашивают: почему Россия выделяет по 15 долларов в эквиваленте российской валюты, а получаем всего по 150 рубчиков, что совсем не то? На самом деле, рассказывают некоторые знающие, эти 15 долларов решили поделить и давать не только приднестровским пенсионерам, но и российским, которые проживают на территории ПМР. Насколько это точно мы вряд ли узнаем, так как власти комментировать это не берутся.
И вот впервые за столько лет (а мы очень быстро привыкли к этим, пусть небольшим, но не лишним в пенсионерском кошельке деньгам) вопрос российских надбавок «завис» на такое длительное время. Естественно, народ (пожилой) стал волноваться, а когда народ волнуется, возникают разные-всякие версии, тем более, когда власть молчит или пытается неловко вывернуться из ситуации, через подконтрольные СМИ «зомбируя» население рассказами, что вот-вот, не сегодня, так завтра деньги придут, Россия их уже переправила. Но проходил, месяц, второй, третий, четвертый, пятый, а денег все не было и нет. И тогда даже самые оптимистичные и верящие, и голосовавшие за эту новую «команду профессионалов и патриотов» пенсионеры стали подозревать неладное в наших отношениях с Россией. А тут еще с экранов нашего государственного и частного телеканалов, ранее отличавшихся политическим оптимизмом, пестрящих новостями о визитах приднестровских делегаций в первопрестольную и об их якобы успехах на переговорно-сотрудническом поприще, исчезли «картинки с лицами наших на фоне российских политиков. На место им пришли репортажи о ДТП, пожарах, прорвавших трубах.
Тему российских надбавок на днях в буквальном смысле «встряхнул» президент Вадим Красносельский – на встрече с членами Общественной палаты, отвечая на набивший оскомину вопрос о пенсионных надбавках, он, не сумев скрыть раздражения и неудовольствия, посоветовал общественникам …самим обратиться к российским властям и вопросить: «где, Россия, деньги для соотечественников?» Тем самым перевалив на них ответственность за срыв многолетнего гуманитарного проекта.
Государственное телевидение не показало реакцию присутствовавших на встрече общественников на этот президентский совет, но вот интернет-сообщество он «порвал».
Народ назвал это президентское выступление «минутами позора» и «подтверждением собственного бессилия». Если бы кто-то хотел обвалить рейтинги нынешней власти, у него не получилось бы сделать это так громко, как это было сделано. Не сдержавшись, он выдал, наверное, самую главную «тайну» нынешней команды, о которой многие приднестровцы стали догадываться уже давно – отношения нашей «команды профессионалов» с российским политическим истеблишментом заметно охладели, наши в Москве «нерукопожатны» и им закрыт «вход» в высокие российские кабинеты, в тиши которых как раз и решаются денежные вопросы. Признаться родному народу, который связывает свою будущность, будущность республики только с Россией, в том, что «Россия нас разлюбила» для любой приднестровской власти, и эта – не исключение, «смерти подобно». Поэтому и придумывают «придворные» журналисты красивые сказки о том, как нас с распростертыми объятиями встречают в Москве, правда, не уточняют, что встречают политики и общественники второго эшелона, пусть и с громкими именами, но не делающие погоду в кремлевских кабинетах, что «деньги будут», и «инвестиции будут», и «жизнь станет веселей». Но будут ли?
Могла Россия на нас «обидеться»? Могла, и наши, наверняка, даже знают, за что. За наши заигрывания с Западом, за сепаратные переговоры серых кардиналов, молдавского и приднестровского олигархов, за их «влезание» в переговорный процесс, за «разбазаривание» российского газа, который мы получаем, как «социальный проект», но его практически бесплатность не сказывается на уровне жизни рядовых приднестровцев. Богатеют лишь богатые. За политические репрессии в отношении представителей прежней команды, за произвол в отношении них (похищение на территории соседней республики, избиение и т.д.), оппозиционеров, игнорирование российского мнения по этому поводу (правда, на днях президент был вынужден робко напомнить прокурору, что кем бы ни был преступник, его права должны соблюдаться, и суды должны быть независимы – президентские слова, да Богу в уши!).
За создание беспрецедентно преференциальных условий для монополиста – это и «обнуленные» акцизы, и льготы, и практический возврат статуса специмпортера, и дешевый газ для его предприятий, о котором не могут мечтать даже российские экономические субъекты. И мы еще просим денег? За подрыв имиджа АНО «Евразийская интеграция», которая за пять лет построила в Приднестровье немало объектов социального назначения, за поливание ее грязью. А ведь на всех введенных по линии АНО объектах мы крупно писали – «В дар от президента России В.Путина». Выходит, на Путина замахнулись? Сильна Моська, раз лает на слона! Я не исключаю, что «Евразийская интеграция» не была идеально безупречной, но, учитывая значимость этого проекта, можно было все нюансы по ее работе решать в тиши кабинетов, а не устраивать из этого громкое шоу по нашему ТВ. Рогозин сегодня хоть и не вице-премьер, но, думается, свои люди, которые к его мнению, особенно что касается Приднестровья, прислушиваются, в Кремле у него остались.
Словом, поводов для охлаждения отношений мы дали России предостаточно. Безусловно, оказание Россией помощи – это вопрос политический. Если Россия помогает, значит, поддерживает тот курс, который проводят власти. Если затягивает с помощью или прекращает ее полностью, значит, считает действия этих властей если не враждебными, то не дружественными. Это факт. Так устроена дипломатия.
Чем нам грозит «хлад» в отношениях? Очевидно, что ничем хорошим. Я уже не говорю про гуманитарные и социальные проекты - мы уже «прокричались» про АНО «Евразийская интеграция», и она свернула строительство всех объектов на территории республики, хотя, помнится, и президент Красносельский, только став главой республики, говоря с широких экранов телевизоров о своих грандиозных планах, возлагал надежды на АНО: она-де поможет и со строительством Суворовского училища, и со строительством жилья, которое будет дешевым, и, соответственно, доступным. Увы, ни жилья, ни нового перинатального центра, ни новых школ. Уже почти полгода не поступает гуманитарная помощь на выплату надбавок пенсионерам, и даже телевизионщики, видимо, тоже устав, перестали нас кормить «завтраками».
Если отношения не размораживать, то «российский холод» может коснуться нашего промышленного сектора, экспорта сельхозпродукции – Роспотребнадзор запросто может обнаружить в ней всякие нехорошие вещи. Не стоит забывать про нашу полную зависимость от российского газа, от специального газового счета, на котором аккумулируются средства за оплату голубого топлива и за счет которого мы латаем бюджетные дыры, выплачиваем зарплаты, пособия, пенсии (газовый долг в 6 млрд. долл. оставим за скобками). В конце концов, «разлюбив» нас, России легче будет «расстаться» с нами при решении политического статуса Приднестровья. А это уже даже не пенсионные надбавки. Тут вопрос нашей дальнейшей судьбы.
Не хочется думать, что нынешней власти сегодня выгодно формировать у приднестровцев негативное отношение к России, но как-то в последнее время ее политика, риторика госСМИ выстраивается именно в этом русле. Понимаем ли мы, к чему это может привести? Если нет, то еще не все потеряно, отношения можно выстроить, лед растопить, рукопожатия возобновить. Если понимаем, и делаем, тогда другой коленкор. Весьма печальный, увы… Семен Погребняк