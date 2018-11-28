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Механизм регистрации автомобилей из Приднестровья будет расширен

Механизм регистрации автомобилей из Приднестровья будет расширен
Механизм регистрации транспортных средств из Приднестровья с нейтральными номерами будет расширен и в других населенных пунктах, не находящихся в юрисдикции конституционных органов, расположенных на правом берегу Днестра.
Соответствующий законопроект был принят сегодня правительством, пишет moldpres.md.

Министр экономики и инфраструктуры Кирилл Габурич отметил, что речь идет о селах Гыска, Кицкань, Захорна, Звиздочка, Меренешть и Кременчуг, района Кэушень.

Проект был представлен в качестве законодательной инициативы группой депутатов.

С 1 сентября, с. г., в результате договоренностей, достигнутых в рамках переговорного процесса между Кишинэу и Тирасполем, были открыты два пункта регистрации транспортных средств из Приднестровья в городах Рыбница и Тирасполь.

Здесь владельцы транспортных средств из Приднестровья могут получить нейтральные номерные знаки для допуска к международному дорожному движению.
moldpres.md
  • Вчера, 22:15
  • DTV
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