Механизм регистрации транспортных средств из Приднестровья с нейтральными номерами будет расширен и в других населенных пунктах, не находящихся в юрисдикции конституционных органов, расположенных на правом берегу Днестра. Соответствующий законопроект был принят сегодня правительством, пишет moldpres.md.
Министр экономики и инфраструктуры Кирилл Габурич отметил, что речь идет о селах Гыска, Кицкань, Захорна, Звиздочка, Меренешть и Кременчуг, района Кэушень.
Проект был представлен в качестве законодательной инициативы группой депутатов.
С 1 сентября, с. г., в результате договоренностей, достигнутых в рамках переговорного процесса между Кишинэу и Тирасполем, были открыты два пункта регистрации транспортных средств из Приднестровья в городах Рыбница и Тирасполь.
Здесь владельцы транспортных средств из Приднестровья могут получить нейтральные номерные знаки для допуска к международному дорожному движению. moldpres.md