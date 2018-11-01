С должниками церемониться не будут Депутат Верховного Совета Олег Василатий предложил «закрутить гайки» в отношении задолжников по оплате за коммунальные платежи, а также обязательных платежей и взносов с членов товарищества собственников жилья, жилищного или жилищно-строительного кооператива.
Своей законодательной поправкой в Гражданский процессуальный кодекс он предлагает заменить исковое производство на приказное. Сейчас объясню, что это за юридическая казуистика.
Сегодня процедура «выбивания» задолженности с должников по плате за жилое помещение и коммунальные услуги, взносов с членов товарищества собственников жилья, жилищного или жилищно-строительного кооператива производится в рамках искового производства. То есть, соответствующие «конторы» обращаются в суд с иском на должника, суд рассматривает эти гражданские дела до истечения 3 месяцев со дня поступления заявления в суд, если иные сроки рассмотрения и разрешения дел не установлены настоящим Кодексом. Но, печалится нардеп Василатий, судьи зачастую выходят за пределы этого срока, из-за чего процесс выбивания долгов затягивается.
А вот если вместо искового производства ввести приказное, замечает расчетливый автор законодательной инициативы, то дело пойдет бойко. Поскольку при приказном производстве судьи уже не будут «раскачиваться» в течение трех и более месяцев - судебный приказ по существу заявленного требования должен будет вынесен ими в течение 5 дней со дня поступления заявления в суд. Но это еще не все «прелести». В приказном производстве отсутствуют стадия подготовки дела и судебное разбирательство по нему. При выдаче судебного приказа не проводится судебное заседание. Также не извещаются стороны и другие лица, участвующие в деле. Не заслушиваются их объяснения. Наконец, в приказном производстве размер госпошлины, подлежащий оплате взыскателем, составляет 50% от той суммы, которую бы он заплатил в случае, если бы дело рассматривалось в порядке искового производства.
Чтобы вы еще лучше понимали, что нас ждет, и что же такое приказное производство, следует расширить его характеристики. По мнению юристов и депутата Василатия, приказное производство – это упрощенное судопроизводство.
В приказном производстве существует заинтересованное лицо – взыскатель и должник – субъект к которому адресовано требование заявителя. Единственным средством доказывания являются письменные доказательства.
В отличии от искового производства, где наличие спора обязательно, в приказном производстве требования взыскателя должны носить бесспорный характер. Средством возбуждения приказного производства является заявление о вынесении судебного приказа.
Существует особый порядок отмены судебного приказа. В соответствии с ГПК судья не позднее чем через 5 дней со дня вынесения судебного приказа высылает копию судебного приказа должнику, который в течение десяти 10 со дня его получения имеет право представить письменные возражения. Судья отменяет судебный приказ, если от должника в установленный срок поступят письменные возражения. В определении об отмене судебного приказа судья разъясняет взыскателю, что заявленное требование им может быть предъявлено в порядке искового производства.
Таким образом, отмечает парламентарий, последствиями принятия проекта закона будут являться упрощение судебной процедуры взыскания с должников платы за жилое помещение и коммунальные услуги (отсутствие подготовки дела к судебному разбирательству, судебного разбирательства, процессуальные действия не протоколируются), возможность отмены судебного приказа при наличии письменного возражения должника, сокращение сроков рассмотрения таких дел судами.
Действительно, процедура «выбивания» долгов будет упрощена до минимума. Только было бы еще неплохо тому же нардепу вкупе со своими 43-мя коллегами по Верховному Совету (сейчас 42-мя, поскольку Хоржана упекли за решетку) озадачиться вопросом, а чего это народ долги по «коммуналке» копит? Может быть, народу элементарно не хватает средств оплачивать эти счета?
Пенсии копеечные, зарплаты тоже, зато цены на продукты питания, медикаменты, товары народного потребления растут стабильно. Безусловно, есть злостные должники, которые не оплачивают коммуналку принципиально (знаю таких нескольких лично) или выехали за пределы республики, побросав свои квартиры, но, думается, большинство должников находятся в «черном, должниковом списке» по причине имеющегося низкого уровня доходов. Когда «коммуналка» не будет съедать половину семейного бюджета, когда уровень жизни населения вырастет, тогда и количество должников уменьшится. Без приказного судопроизводства! Семен Погребняк
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Поправки в ГПК (гражданский процессуальный кодекс)
1. Статью 136 дополнить подпунктами з) и и) следующего содержания: «з) заявлено требование о взыскании задолженности по плате за жилое помещение и коммунальные услуги; и) заявлено требование о взыскании обязательных платежей и взносов с членов товарищества собственников жилья, жилищного или жилищно-строительного кооператива». 2. Пункт 1 статьи 149 дополнить подпунктом ж) следующего содержания: «ж) заявленные требования подлежат рассмотрению в порядке приказного производства».