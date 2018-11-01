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Проинформировать обязан!

Проинформировать обязан!
Правительство предлагает обязать предпринимателей, занятых в торговой сфере, информировать потребителей о товарах, произведенных в Приднестровье. Они (товары) должны быть отмечены вывесками или указателями с надписью «Произведено /сделано в Приднестровье». Ранее особо патриотичные «торгаши» уже «маркировали» так товар, но теперь эта норма будет закреплена законодательно. Правительство подготовило соответствующие поправки в Закон «О защите прав потребителей».

Оно отмечает, что законопроект разработан в целях формирования у граждан республики положительного имиджа местной продукции, престижности потребления отечественных товаров по сравнению с импортируемыми, гражданской ответственности за развитие и благополучие своей республики, а также увеличения продаж на внутреннем рынке товаров отечественного производства и стимулирование интереса к ним со стороны покупателей и предприятий розничной торговли.

Напомним, на протяжении этого года по городам и районам республики проходила акция «Покупай приднестровское», организованная совместно торгово-промышленной палатой и органами власти. Ее устроители отмечали, что местная продукция пользуется спросом у населения (есть еще порох, вернее, патриотизм в пороховницах!).

Не мешало бы нам еще потеснить импорт, создать условия для открытия новых местных предприятий, которые бы производили продукцию, которую сегодня мы везем из-за границы (тот же майонез, печенье, соусы и т.д.). И валюту бы сберегли, и местных производителей поддержали бы, и рабочие места создали.

Вот это был бы настоящий патриотизм со стороны правительства. Вывески, разумеется, можно сделать и промаркировать ими уже имеющуюся приднестровскую продукцию. Но для развития и благополучия республики одних указателей маловато будет!
Иван Загоруйко
  • Вчера, 22:45
  • DTV
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