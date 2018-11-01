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Заседания по делу Геннадия Кузьмичева проходят в закрытом режиме - адвокат

Заседания по делу Геннадия Кузьмичева проходят в закрытом режиме - адвокат
Заседания суда по делу экс-главы Таможенного комитета (ТК) Приднестровья Геннадия Кузьмичева проходят в закрытом режиме прямо в тюрьме села Глиное, где он содержится, - сообщил в среду на пресс-конференции в агентстве «ИНФОТАГ» его адвокат Вячеслав Цуркан.

Он считает, что процесс следствия, как и рассмотрение дела в суде специально закрывают для общественности и международных правовых инстанций.

«На дело наложили гриф «Совершенно секретно», судья тираспольского суда выезжает в тюрьму, и там судят Кузьмичева. Ни о какой состязательности, ни о какой публичности и речи не идет. Даже минимальные стандарты соблюдения гражданина его прав на защиту не соблюдены. Могли хотя бы пускать адвокатов на оглашение резолютивной части, на первые 10 минут заседаний. Но и этого нет. Местный адвокат (имеющийся у Кузьмичева - «И»), по моему ощущению, запуган. Ни о какой качественной защите говорить не приходится», - утверждает Цуркан.

По его словам, подсудимому отказано и в доступе к врачам по его усмотрению.

«Кузьмичеву при аресте были нанесены травмы. Как минимум, его должны посетить невропатолог и терапевт из частных клиник. Но власти Приднестровья запрещают это делать без всяких объяснений», - сообщил адвокат.

Он подал заявления о защите прав Кузьмичева в Европейски комитет по предупреждению пыток и Amnesty International и выразил уверенность, что в этих авторитетных организациях его клиенту будет оказана помощь.

Справка ИНФОТАГ»: Геннадий Кузьмичев стал играть значимую роль в Приднестровье с приходом к власти в конце 2011 г. Шевчука. Причем, возглавлял не только таможенный комитет, но и МВД. После победы на президентских выборах Вадима Красносельского в начале 2017 г. началось уголовное расследование в отношении экс-президента Шевчука и ряда его приближенных. Часть из них были арестованы и уже осуждены, в отношении других следствие и суд еще продолжаются, а Шевчуку и Кузьмичеву удалось бежать за рубеж. Кузьмичева задержали в июле на территории Молдовы при содействии молдавских правоохранителей. После чего он был выдан приднестровским коллегам и вывезен в Тирасполь.
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  • Вчера, 22:58
  • DTV
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