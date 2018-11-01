Dnestr.TV

 
0

НИП: На авто с нейтральными номерами на территории Молдовы необходим знак „MD”

НИП: На авто с нейтральными номерами на территории Молдовы необходим знак „MD”
Национальный инспекторат патрулирования (НИП) сообщает, что в соответствии с правилами дорожного движения, каждый водитель, путешествующий с нейтральными номерами, на территории Республики Молдова обязан иметь на машине опознавательный знак государства „MD”.

По данным ведомства, в настоящее время сотрудники НИП, находящиеся на национальных трассах для обеспечения безопасности дорожного движения, размещают наклейки с надписью ,,MD” на авто с нейтральными номерами, которые находятся на территории Республики Молдова.
Отметим, что наклейки были предложены Миссией ОБСЕ в Молдове для бесплатного распространения водителям с нейтральными регистрационными номерами.
В то же время, с момента вступления в силу использования нейтральных номеров в соответствии с действующим законодательством, водители, въезжающие на территорию республики с нейтральными номерами и без знака «MD» на автомобиле, рискуют получить штраф в размере от 150 до 300 леев, с применением 2 штрафных очков.

Источник
  • Вчера, 23:03
  • DTV
  • Просмотров: 21
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Акция устрашения несогласных: Олегу Хоржану вынесен при ...
  • Текст выступления Олега Хоржана на судебном заседании ...
  • Выступление общественного защитника Петра Немченко на с ...
  • Текст выступления Олега Хоржана на судебном заседании 3 ...
  • Гуманитарная помощь из России: вопросов больше, чем отв ...
  • Рыбница: картинки воскресенья. Геннадий Чорба: общее со ...
  • Приднестровью готовят участь Донбасса? Похоже, кто-то о ...
  • Резонанс: Лев Леонов о приговоре О.Хоржану
  • Олег Хоржан выступил на суде с заключительным словом
  • Ох, рано встает охрана

    • Moldova+

  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Акция устрашения несогласных: Олегу Хоржану вынесен при ...
  • Текст выступления Олега Хоржана на судебном заседании ...
  • Выступление общественного защитника Петра Немченко на с ...
  • Текст выступления Олега Хоржана на судебном заседании 3 ...
  • Гуманитарная помощь из России: вопросов больше, чем отв ...
  • Рыбница: картинки воскресенья. Геннадий Чорба: общее со ...
  • Приднестровью готовят участь Донбасса? Похоже, кто-то о ...
  • Резонанс: Лев Леонов о приговоре О.Хоржану
  • Олег Хоржан выступил на суде с заключительным словом
  • Ох, рано встает охрана
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна