Национальный инспекторат патрулирования (НИП) сообщает, что в соответствии с правилами дорожного движения, каждый водитель, путешествующий с нейтральными номерами, на территории Республики Молдова обязан иметь на машине опознавательный знак государства „MD”.
По данным ведомства, в настоящее время сотрудники НИП, находящиеся на национальных трассах для обеспечения безопасности дорожного движения, размещают наклейки с надписью ,,MD” на авто с нейтральными номерами, которые находятся на территории Республики Молдова. Отметим, что наклейки были предложены Миссией ОБСЕ в Молдове для бесплатного распространения водителям с нейтральными регистрационными номерами. В то же время, с момента вступления в силу использования нейтральных номеров в соответствии с действующим законодательством, водители, въезжающие на территорию республики с нейтральными номерами и без знака «MD» на автомобиле, рискуют получить штраф в размере от 150 до 300 леев, с применением 2 штрафных очков.