Президенту Приднестровской Молдавской Республики В.Н.Красносельскому
Уважаемый Вадим Николаевич!
Координационный Совет Союза Оппозиционных Сил Приднестровья ставит Вас в известность, что после нашего обращения от 26 сентября сего года в адрес Председателя Верховного Совета ПМР и от 12 ноября в Ваш адрес, по вопросу индексации заработанных плат, пенсий и пособий для граждан Приднестровья, данная проблема сдвинулась с «мёртвой точки». Официального ответа Координационный Совет СОС Приднестровья так и не получил, но отрадно, что приняли к сведению.
На Сессии Верховного Совета 14 ноября было принято решение о включении в Государственный Бюджет ПМР на 2019 год семипроцентного повышения зарплат работникам бюджетной сферы, а также пенсий. Однако эта индексация в рублёвом исчислении составит всего лишь 70 руб. ПМР на каждую 1000 руб. зарплат, пенсий и пособий. При галопирующей инфляции этого крайне недостаточно.
Напоминаем, что в Вашей «Народной программе» было заявлено об индексации пенсий и заработных плат бюджетников не менее 7% ежегодно. То есть, в 2017-2018 г.г., за два года Вашего пребывания во власти, индексация должна была составить не менее 14%, - но этого не произошло. В качестве ещё одного аргумента предлагаем учесть то, что за неполные два года Вашего президентства произошла резкая девальвация на 42% приднестровского рубля, цены на основные продукты питания и товары первой необходимости повысились на 60-70%, а ряд продуктов и медикаментов подорожали почти вдвое. Автомобильное топливо подорожало на 66%. Пока что результат данной работы - это критическое обнищание более 300 000 (трёхсот тысяч) пенсионеров, работников бюджетной сферы и членов их семей.
На наш взгляд, исходя из соображений элементарной логики и справедливости, индексация заработных плат, пенсий и пособий для граждан Приднестровья в 2018 году должна составить не менее 40 (сорока) процентов, то есть 420 руб. ПМР на каждую тысячу рублей. Однако этого тоже не произошло.
Вместе с тем, мы глубоко убеждены, что средства для справедливого повышения уровня жизни приднестровцев и российских соотечественников в государстве есть! Это братская бескорыстная и безвозмездная финансовая помощь Российской Федерации посредством поставок в Приднестровье бесплатного природного газа, деньги, от реализации которого аккумулируются на специальном «газовом» счёте Приднестровской Молдавской Республики и должны поступать в Государственный Бюджет, в том числе и на справедливое пенсионное и медицинское обеспечение. Для этого достаточно Президенту Приднестровской Молдавской Республики принять решение о его «рассекречивании». Это миллиарды приднестровских рублей. Покажите гражданскому обществу Приднестровья использование этих денежных средств по целевому назначению. Ведь Вы упрекали Второго Президента ПМР за «серые» схемы и секретность, а со своей стороны гарантировали прозрачность и открытость Гражданскому Обществу Приднестровья.
Из открытых источников информации известно, что принимаемая Верховным Советом ПМР индексация потребует «увеличения соответствующих расходов на 124 млн. рублей на зарплаты и 91 млн. рублей - на пенсии», т.е. в сумме всего 215 млн. руб. ПМР. Уважаемый господин Президент, Координационный Совет не будет учить Вас арифметике. Вы прекрасно знаете, как справедливо распорядиться поступившими в Приднестровье из России этими деньгами. Мы призываем Вас исполнить свой долг гаранта Конституции Приднестровской Молдавской Республики.
Координационный Совет Союза Оппозиционных Сил Приднестровья борется за то, чтобы управленческий аппарат республики, существующий на средства народа, фактически нанятый народом, трудился более эффективно и расходовал имеющиеся средства с большей пользой для граждан Приднестровской Молдавской Республики и государства. Мы считаем вполне реальным и требуем - провести индексацию пенсий, заработанных плат работников бюджетной сферы и пособий на 40% (сорок) и предоставить Гражданскому Обществу отчёт о поступивших в 2017-18 г.г. финансовых средствах на «газовый» счёт и статьях их расходования.
Председатель Координационного Совета Союза Оппозиционных Сил Приднестровья В. Ф. Баринов 28 ноября 2018 года