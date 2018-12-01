По данным лишь одной столичной турфирмы, из тысячи клиентов 30 отказались ехать в Карпаты. «Мы запланировали отправиться туда с семьёй, с детьми и устроить себе небольшие каникулы перед Новым Годом. Но нас насторожило известие о конфликте Украиной с Россией. И мы с мужем всё-таки решили поехать в Румынию. Я считаю, что безопасность семьи превыше всего».
Наши соотечественники не хотят заезжать в Украину, даже если по пути в горы не будут пересекать области, в которых объявлено военное положение. «В этот период они предпочитают туда не ехать, чтобы в дороге не столкнуться с какими-нибудь неприятными сюрпризами. Поэтому и предпочли другую страну», — сказал администратор турагентства Ион Курмей. Число желающих отдохнуть в Буковеле или Одессе резко снизилось, даже не смотря на то, что в турагентствах уверяют — причин отказываться от отдыха в Украине нет. «Буковель, Ивано-Франковская область — это тихий регион, в котором отличный отдых и никаких рисков», — сказал администратор турагентства Артем Няга.
Напряженная ситуация в Украине не сказалась на ценах зимних курортов. Напротив, цена на гостиницы в Буковеле повысились примерно на 40% по сравнению с прошлым годом. Администраторы отелей утверждают, что бронь никто пока не отменял.
«Понятно, что каждый владелец отеля переживает, когда что-то происходит в стране, но я надеюсь, что всё будет хорошо и клиентов будет достаточно, как и в прошлые годы».