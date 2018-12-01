Dnestr.TV

 
0

Шок: неужели в Бендерах замерз человек?

Шок: неужели в Бендерах замерз человек?
Известный блогер в Приднестровье Мария Жуковец сообщила в социальной сети Фэйсбук шокирующую новость:

"В Бендерах замерз человек. Насмерть. Стоит ли искать виновных? 21й век. Неравнодушные неделю стучались во все двери. В соцзащите сказали, что это не их дело, когда люди живут в холодном помещении, они только пайки разносят, милиция игнорирует такие сведения, Скорая забрала старую женщину, мать замерзшего. Ну никак в одну машину Скорой не помещались двое сразу! Поэтому сын просто умер!

Мне сейчас будут говорить, что люди ассоциальные и сами во всем виноваты, а я вот с утра в раздумьях. Ну не может человек желать себе такой участи сам, а значит виновато само общество, частью которого мы являемся. Ведь мы платим зарплату этим равнодушным из соцзащиты, мы платим милиции, мы платим куче чиновников, которые почему-то для себя определили, что не их это дело выручать человека из беды, каким бы он ни был. И не надо мне говорить, что такое происходит во всех странах мира, признанных и развитых. Просто потому, что мы одно маленькое село с кучей тех, с кого и спрашивать должны за свою жизнь, за свою судьбу. Просто потому, что газ, которым мог отапливать жилье этот человек, у нас совсем бесплатный. И таковым должен быть для людей, а не для фирмачей с оффшорными счетами.

Поиск виноватых для меня закончился ничем, я не нашла никого, кроме себя самой, которая вместе с народом ПМР допустила такое положение, когда жизнь человеческая имеет цену копеечную. Увы, у нас она не бесценна"
  • Сегодня, 17:55
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Гуманитарная помощь из России: вопросов больше, чем отв ...
  • Рыбница: картинки воскресенья. Геннадий Чорба: общее со ...
  • Резонанс: Лев Леонов о приговоре О.Хоржану
  • Дан приказ ему… взыскать задолженность
  • Ох, рано встает охрана
  • На площади Великого национального собрания прошел митин ...
  • Семь процентов, семь процентов – это много или мало?
  • Страшная авария возле клеверного моста!
  • Сельский «мор»: Карта Приднестровья «ссыхается», с нее ...
  • Борисовский сквер (фото, видео)

    • Moldova+

  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Гуманитарная помощь из России: вопросов больше, чем отв ...
  • Рыбница: картинки воскресенья. Геннадий Чорба: общее со ...
  • Резонанс: Лев Леонов о приговоре О.Хоржану
  • Дан приказ ему… взыскать задолженность
  • Ох, рано встает охрана
  • На площади Великого национального собрания прошел митин ...
  • Семь процентов, семь процентов – это много или мало?
  • Страшная авария возле клеверного моста!
  • Сельский «мор»: Карта Приднестровья «ссыхается», с нее ...
  • Борисовский сквер (фото, видео)
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна