Известный блогер в Приднестровье Мария Жуковец сообщила в социальной сети Фэйсбук шокирующую новость:



"В Бендерах замерз человек. Насмерть. Стоит ли искать виновных? 21й век. Неравнодушные неделю стучались во все двери. В соцзащите сказали, что это не их дело, когда люди живут в холодном помещении, они только пайки разносят, милиция игнорирует такие сведения, Скорая забрала старую женщину, мать замерзшего. Ну никак в одну машину Скорой не помещались двое сразу! Поэтому сын просто умер!



Мне сейчас будут говорить, что люди ассоциальные и сами во всем виноваты, а я вот с утра в раздумьях. Ну не может человек желать себе такой участи сам, а значит виновато само общество, частью которого мы являемся. Ведь мы платим зарплату этим равнодушным из соцзащиты, мы платим милиции, мы платим куче чиновников, которые почему-то для себя определили, что не их это дело выручать человека из беды, каким бы он ни был. И не надо мне говорить, что такое происходит во всех странах мира, признанных и развитых. Просто потому, что мы одно маленькое село с кучей тех, с кого и спрашивать должны за свою жизнь, за свою судьбу. Просто потому, что газ, которым мог отапливать жилье этот человек, у нас совсем бесплатный. И таковым должен быть для людей, а не для фирмачей с оффшорными счетами.



Поиск виноватых для меня закончился ничем, я не нашла никого, кроме себя самой, которая вместе с народом ПМР допустила такое положение, когда жизнь человеческая имеет цену копеечную. Увы, у нас она не бесценна"