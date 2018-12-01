Компания Arton и эксперты Henley & Partners составили рейтинги паспортов мира на 2018 год, с которыми проще всего путешествовать по миру. Молдавский паспорт занял в рейтинге Henley & Partners 46 место из 106. А в рейтинге Arton — 41 место из 93.



Согласно данным Henley & Partners, обладатели молдавского паспорта могут свободно или с визой посещать 122 страны. Arton же отмечает, что молдавские граждане могут без визы посетить 75 стран, с визой — 86 стран, а еще в 37 странах они могут получить визу по приезду. Румынский паспорт занял в рейтинге Arton девятое место, а у Henley & Partners — 18. Россия в рейтинге Arton заняла 38 место, ее граждане могут посетить 116 стран. А в рейтинге — Henley & Partners — 47 место.