Генеральная прокуратура отказалась возбуждать уголовное дело в отношении председателя ДПМ Влада Плахотнюка по запросу лидера ПДС Майи Санду.

Ранее она потребовала проверить информацию о многомиллионных виллах в Швейцарии, которые могут принадлежать главе Демпартии, передает unimedia.info.

«Через два месяца Генеральная прокуратура постановила, что Плахотнюк не будет преследоваться за отмывание денег и лживые заявления об имуществе за рубежом. Какой сюрприз...», — написала Санду на своей странице в Facebook.



Напомним, что 3 октября лидер ПДС обратилась в прокуратуру с требованием начать уголовное преследование Влада Плахотнюка на основании расследования RISE Moldova о возможном имуществе политика за рубежом стоимостью свыше 30 миллионов евро.



Влад Плахотнюк с того времени пока никак не прокомментировал эту информацию.