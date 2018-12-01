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Прокуратура не стала возбуждать уголовное дело на Плахотнюка

Прокуратура не стала возбуждать уголовное дело на Плахотнюка
Генеральная прокуратура отказалась возбуждать уголовное дело в отношении председателя ДПМ Влада Плахотнюка по запросу лидера ПДС Майи Санду.
Ранее она потребовала проверить информацию о многомиллионных виллах в Швейцарии, которые могут принадлежать главе Демпартии, передает unimedia.info.
«Через два месяца Генеральная прокуратура постановила, что Плахотнюк не будет преследоваться за отмывание денег и лживые заявления об имуществе за рубежом. Какой сюрприз...», — написала Санду на своей странице в Facebook.

Напомним, что 3 октября лидер ПДС обратилась в прокуратуру с требованием начать уголовное преследование Влада Плахотнюка на основании расследования RISE Moldova о возможном имуществе политика за рубежом стоимостью свыше 30 миллионов евро.

Влад Плахотнюк с того времени пока никак не прокомментировал эту информацию.
  • Сегодня, 07:55
  • DTV
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