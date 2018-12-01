Украинские патриоты возмущены: территориальная целостность их государства в очередной раз поставлена под сомнение. Речь идет о юбилейной серии иностранных монет, на которых «аннексирована» часть Украины.
Нет, это не российские рубли с Крымом. Это – румынские леи с Черновицкой областью, а именно – с Черновицким национальным университетом. Кроме этого, на монете расположена красноречивая надпись «100 лет от объединения Буковины с Румынией 28 ноября 1918». Украинская партия «Свобода» уже призвали МИД потребовать объяснений от румынского посла, а Институт национальной памяти – дать должную оценку столь оскорбительному действию Румынии.
Впрочем, нам не важно, как отреагируют власти нашего восточного соседа на это (если отреагируют вообще). Интересно другое – искреннее непонимание и возмущение украинских националистов произошедшим. Хочется их спросить - вы что, вчера родились? Вы не в курсе, что идея-фикс ваших румынских друзей – Великая Румыния, которая поглощает не только Молдавию и ненавистное вам «ватное» Приднестровье, но и часть Украины – половину Одесской и Черновицкой областей?
Странно, и в Молдавии, и в Приднестровье это знает и стар, и млад. Это также прекрасно помнят ветераны УНА-УНСО, сражавшиеся бок о бок с приднестровцами против прорумынских националистов в 1992. Ведь они прекрасно понимали, что агрессор после Приднестровья замахнется на украинские земли…
Похоже, националисты в Украине уже не те – копая рвы на границе с ПМР, они забыли про опыт своих предшественников, которые «на своей шкуре» познакомились с настоящим врагом.
Добро пожаловать в реальность румынского национализма! Теперь и вы знаете, что такое «униря»…