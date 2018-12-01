Как сообщает ИА "Новости Приднестровья, средства российской помощи для выплаты соответствующих надбавок приднестровским пенсионерам поступят в республику в самое ближайшее время. Об этом сообщил заместитель председателя Правительства Российской Федерации, Специальный представитель Президента РФ по торгово-экономическим связям с Республикой Молдова Дмитрий Козак на встрече с Президентом ПМР Вадимом Красносельским. Общение проходило в Правительстве Российской Федерации, сообщает пресс-служба главы государства.
Россия направляет гуманитарную помощь для поддержки приднестровских пенсионеров с 2008 года. Право на получение гуманитарной помощи имеют граждане, которые получают приднестровскую пенсию либо пенсию по законодательству иностранных государств, постоянно проживающие на территории Приднестровья. В общей сложности это 146 тысяч человек.